Fico zverejnil telefonát sudkyne Záleskej s takáčovcom Zemanom a hnevá sa: Mala by skončiť!

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Záleská by mala odísť z funkcie. Myslí si to šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico, ktorý na utorkovej tlačovej konferencii zverejnil nahrávku jej telefonátu s niekdajším členom skupiny takáčovcov Matejom Zemanom.

Fico tvrdí, že telefonát bol odpočúvaný legálne. Z nahrávky podľa neho vyplýva, že sudkyňa dávala podozrivému z vážnej trestnej činnosti pokyny s úmyslom chrániť ho. Telefonát sa mal odohrať v auguste 2021 a súvisí s ospravedlnením Mateja Zemana na súdnom pojednávaní v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Šéf Smeru-SD nerozumie, prečo Záleská na pojednávaní ospravedlnila neúčasť Mateja Zemana, na ktorého bol v tom čase vydaný medzinárodný zatykač. Vyhlásil, že nemohla škodiť ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) a nemohla ohroziť Mateja Zemana, "lebo keby ho neospravedlnila, bol by ďalší dôvod na to, aby bol zadržaný, predvedený pred orgány SR, a potom aj vzatý do väzby".

Tvrdí, že nahrávku mala vytvoriť policajná inšpekcia, ktorá ju pravdepodobne poslala Súdnej rade SR pre možné disciplinárne stíhanie sudkyne. Čaká tiež, ako sa k prípadu postaví ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Kováčikovi sa nepozdávala výpoveď Zemana: Poukazuje na jeho nevierohodnosť

Šéf Smeru-SD tvrdí, že spriaznení sudcovia, policajti i prokurátori konajú v prospech vládnej koalície. Rovnako, že koalícia si vytvorila skupinu udavačov, ktorá je pripravená udávať kohokoľvek, len aby si chránila svoju slobodu. Medzi nich patrí podľa neho aj Matej Zeman.