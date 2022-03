Hlas-SD vyzýva koalíciu: Hlasujte za odvolanie Mikulca! Ministra spája s politickým klientelizmom

Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany Hlas-SD vyzvali koaličné strany, aby hlasovali za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Podľa slov exministerky vnútra a poslankyne NR SR Denisy Sakovej tak majú ukázať, že Mikulcove praktiky sú neprijateľné. Ozrejmila, že v hlasovaní sa ukáže, akú má minister podporu v rámci koalície. Pripomenula, že Hlas-SD už vyzval aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby Mikulca odvolal.

Exministerka namieta, že rezort vnútra si najal súkromnú firmu Dustream na vypracovanie "stratégie a schémy procesov, ako sa postarať o ľudí utekajúcich pred vojnou". Saková sa odvoláva na vyjadrenia Mikulca, že materiál nezverejní, pretože má ísť o strategický dokument. "Na sekcii krízového riadenia pracuje 190 zamestnancov a napriek tomu minister vnútra požiadal súkromnú spoločnosť, ktorá s desiatimi zamestnancami vypracovala strategický utajený dokument. Firma, ktorá organizuje svadby, diskotéky, festivaly, spracováva tajný strategický dokument," podotkla. Pripomenula predvolebné sľuby OĽANO o transparentnosti. Pýta sa o čo ide, ak nie o politický klientelizmus.

Poukázala na to, že Mikulec deklaroval pripravenosť na nával utečencov. "Napriek tomu dal zákazku napriamo firme Dustream Production, ktorú mu odporučil podľa medializovaných informácií Július Slovák," uviedla Saková. Poukázala na vzťah Slováka s Hegerom i na to, že jeho firma mala ozvučovať volebnú noc OĽANO. Zároveň podotkla, že finálnu sumu, ktorú Slovákova firma dostane, sa zrejme verejnosť nedozvie, keďže je len subdodávateľom firmy Dustream.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine podpredseda Hlasu-SD Richard Raši upozorňuje aj na epidemiologické riziká, napríklad pri tuberkulóze. Poukázal na to, že na Ukrajine nie sú všetky naše očkovania povinné a treba aby sme boli dôslední aj pri začleňovaní utečencov do kolektívov na Slovensku. Pozor podľa neho musia dávať najmä pediatri.