Dráma v Želiezovciach: Muž v kukle vytiahol zbraň na policajtov! Tvrdil, že je ich nadriadený

V Želiezovciach v okrese Levice vytiahol muž s kuklou na hlave na policajtov zbraň. K incidentu došlo v pondelok (28. 3.) večer pred budovou policajného obvodného oddelenia. Policajtom sa muža podarilo spacifikovať. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

"K policajtovi, čakajúcemu v služobnom aute na svojho kolegu, prišla osoba s kuklou na hlave a začala mu nadávať a vyhrážať sa, že dnes ešte uvidí," priblížila polícia. Krátko nato však prišiel aj druhý policajt a vyzval muža k preukázaniu svojej totožnosti. Ten to však odmietal a neustále spochybňoval požiadavku policajtov so slovami, že on je ich nadriadený.

Policajti preto vykonali služobný zákrok a muža chytili. Pri predvádzaní na policajné oddelenie sa muž policajtom vytrhol a spoza chrbta vytiahol krátku guľovú zbraň. "Policajti útok muža odvrátili hmatmi a chvatmi sebaobrany," skonštatovala polícia, ktorá prípad vyšetruje ako trestný čin útoku na verejného činiteľa.