Moskva zapája tých najkrutejších: Žoldnieri z Wagnerovej skupiny sú na ceste na Ukrajinu, tvrdí Británia

Informovalo o tom britské ministerstvo obrany, podľa ktorého sa tak deje kvôli stratám ruskej armády a zastaveniu jej postupu na Ukrajine.

"Očakáva sa, že do bojových operácií nasadí viac ako 1000 žoldnierov, vrátane vedúcich predstaviteľov organizácie," uviedlo na twitteri britské ministerstvo obrany. Podľa neho muselo Rusko s veľkou pravdepodobnosťou zmeniť priority tejto skupiny a obmedziť jej činnosť v Sýrii a Afrike.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LGcaASzEkJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qWJcREPqRN