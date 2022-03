Prezidentka Zuzana Čaputová ďakuje učiteľom: Oceňuje ich prácu, kreativitu i trpezlivosť

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa pri príležitosti pondelkového dňa učiteľov poďakovala pedagógom za ich prácu, kreativitu a tiež za to, že sú trpezliví vo svojom povolaní. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti.

"Školy majú za sebou dva ťažké roky spojené s pandémiou, keď sa žiaci zmenili na online študentov," povedala prezidentka s tým, že táto skúsenosť ovplyvnila školákov, ale aj žiakov stredných škôl, ktorí často prišli o denný režim. No zároveň ich naučila pracovať a študovať v novom prostredí. Poukázala i na učiteľov, ktorí to v období pandémie taktiež nemali ľahké a dlhé hodiny trávili pred obrazovkou počítača.

"Množstvo informácií, ktoré dnes žiakom na jednej strane uľahčuje život, predstavuje zároveň výzvu, aby sa v nich naučili orientovať. Škola by mala pestovať kritický úsudok, schopnosť diskutovať a porozumieť," povedala hlava štátu. Zároveň verí, že to najhoršie už máme za sebou. "Že sa žiaci definitívne vrátili do škôl. A verím, že z nich nebudú musieť odchádzať kvalitní učitelia, ktorých nedostatočné ohodnotenie často núti odísť do iných odvetví. Verím, že školstvo konečne získa v spoločnosti postavenie, ktoré mu právom patrí," poznamenala prezidentka.

Prezidentka praje žiakom, aby im škola prinášala múdrosť i radosť z poznania. "A učiteľom, aby ich profesia bola pre nich skutočným a napĺňajúcim poslaním," dodala.

Československá vláda v roku 1955 rozhodla, že učitelia budú mať svoj sviatok 28. marca. Deň učiteľov sa viaže k výročiu narodenia českého mysliteľa Jana Amosa Komenského. Od narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa, teológa a tvorcu novej pedagogiky Komenského uplynulo v pondelok 430 rokov.