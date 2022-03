Prekonali ste za posledný rok covid? Pozor! Hrozí vám vznik ďalšej nebezpečnej choroby

Odborníci varujú, že ľudia, ktorí posledný rok prekonali covid-19, sú náchylnejší dostať cukrovku.

Štúdia podľa britského portálu The Sun ukázala, že u ľudí, ktorí prekonali covid, je väčšia pravdepodobnosť vzniku cukrovky. U prekonavších existuje až o 46 percent vyššia šanca, že sa u nich rozvinie cukrovka 2. typu od roka po pozitívnom teste. V ohrození sú podľa portálu aj ľudia, ktorí príznaky buď nemali, alebo boli len slabé. V najväčšom nebezpečenstve sú podľa informácií zo štúdie tí, ktorí mali vážne príznaky.

Pri cukrovke 2. typu ľudské telo nedokáže správne spracovať cukor z potravy. Vyžaduje si to prísnu liečbu – bez nej môže vysoká hladina cukru v krvi poškodiť orgány, oči či končatiny a viesť k infarktu alebo mŕtvici. Táto nepríjemná diagnóza začala v poslednej dobe ľudí postihovať viac práve pre stúpajúcu úroveň obezity.

Ziyad Al-Aly, vedúci výskumu a vývoja vo VA St. Louis Health Care System, ktorý viedol prehľad, povedal: „Pre širšiu verejnosť, ak ste mali Covid-19, musíte venovať pozornosť svojej hladine cukru v krvi.“ Hoci výskum realizovali predovšetkým na bielych, starších mužoch, veľké množstvo zapojených ľudí uistilo pána Al-Alyho, že jeho zistenia sú použiteľné pre verejnosť. Spoločne so svojím tímom porovnali zdravotné záznamy viac ako 181-tisíc ľudí, ktorým bol diagnostikovaný Covid-19, so 4,1 miliónmi osôb, ktorí ochorenie neprekonali.

Toto tvrdenie podporuje aj nemecká štúdia zverejnená minulý týždeň, ktorá uvádza, že u ľudí po prekonaní covidu-19 existuje o 28 percent vyššia pravdepodobnosť (čo je viac ako priemer) vzniku cukrovky 2. typu. Na štúdii sa zúčastnilo 35 865 ľudí po prekonaní ochorenia. Dr Faye Riley z Diabetes UK povedala: „Táto štúdia a ďalšie naznačujú, že koronavírus by mohol spúšťať cukrovku 2. typu.“ Dodáva však, že zatiaľ nie je jasné, či vírus spôsobuje nové prípady cukrovky 2. typu alebo len odhaľuje nediagnostikované prípady či dokonca dočasne zvyšuje hladinu cukru v krvi.

Ste v ohrození?

Cukrovka 2. typu nemusíte odhaliť pre ignorovanie príznakov.

Toto sú symptómy, pre ktoré treba zvýšiť pozornosť:

Močenie viac ako zvyčajne, najmä v noci

Neustály pocit smädu

Pociťovanie priveľkej únavy

Strata váhy bez výraznej snahy

Svrbenie okolo penisu alebo vagíny

Rany po porezaní sa hoja dlhšie

Rozmazané videnie

Zriedkavejšie príznaky:

Tmavé škvrny na pokožke

Časté infekcie

Svrbivá pokožka

Suché ústa

Podráždenosť

Sladký dych

Mravčenie alebo necitlivosť

Kaziace sa zuby

Väčšie riziko vzniku cukrovky 2. typu je podľa portálu The Sun, ktorý sa odvoláva na štúdiu aj nadváha, ázijský alebo afro-karibský či čierny africký pôvod (bez ohľadu na to, kde ste sa narodili). To isté platí pre osoby staršie ako 40 rokov (alebo nad 25 rokov, ak sú pôvodom z južnej Ázie). Môžu ju však dostať aj deti. Začiatkom tohto roka americkí vedci preskúmali súbor údajov, z ktorých vyvodili, že deti po prekonaní covidu-19, mali o 31 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku cukrovky než tie deti, ktoré ochorenie neprekonali.