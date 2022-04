Spoznajte Slovensko v turistických topánkach, na bicykli či v novom karavane!

Všetci karavanisti, turisti a cyklistickí nadšenci smerujú 7. – 10. apríla do Nitry.

Úžasná prehliadka viac ako 80 karavanov 30-tich svetových značiek, vybavenie pre kemping, šport a outdoorové aktivity, ale aj súťaže a skvelý sprievodný program predznamenávajú kvalitne strávený čas na výstave Caravan, Bike, Tourist.

Dovolenka v karavane

Ani sa nenazdáme a je tu letná sezóna a s ňou aj rozhodovanie, kde a ako stráviť voľný čas. Úplne nové možnosti ponúka dovolenka v karavane. Táto predstava vás láka, ale obávate sa, či by ste to zvládli? Na výstave vám odborníci poradia, ako si vybrať či prenajať svoj prvý karavan, na čo sa pripraviť, keď ste prvýkrát v kempe, aké sú možnosti ekologického karavaningu a akú úžasnú slobodu tento typ dovolenkovania predstavuje. Ak vás však trápi, či by ste vôbec vedeli karavan šoférovať, nemusí! Na výstave si môžete jazdu bezpečne vyskúšať.

Prvá a zároveň najväčšia výstava karavanov na Slovensku predstaví dych berúcu flotilu 80-tich karavanov od 30-tich svetových značiek, ponúkajúcich komfortné cestovanie pre malé i veľké rodiny, pre „pohodárov“ i dobrodruhov, a to s ohľadom na rôzne druhy rodinného rozpočtu.

Na Slovensku máme množstvo miest vhodných na kempovanie, ktoré ľahko objavíte v aplikácii Go Camping. Cez aplikáciu je zároveň možné kúpiť si miesto v karavanovom mestečku, ktoré „vyrastie“ v areáli výstaviska Agrokomplex počas výstavy Caravan, Bike, Tourist. Svoje zastúpenie budú mať viaceré kempingy aj priamo na výstave, stačí si len vybrať lokalitu.

Turistika po Slovenku

Obujte si turistické topánky a vyrazte objavovať krásy slovenských krajov. Či už sa zameriate na prírodu, kultúru, wellness či možnosti športového vyžitia, na výstave Caravan, Bike, Tourist vás radi nasmerujú na to správne miesto a poradia, čo nesmie chýbať na vašom turistickom zozname. Navyše, viaceré turistické organizácie budú ponúkať ochutnávky regionálnych gastrošpecialít, takže na svoje si prídu aj chuťové poháriky.

Šliapnite s radosťou do pedálov

Láka vás objavovanie nových miest na bicykli, ale neviete, ako si vybrať ten správny bicykel? Horský, cestný, crossový, alebo trailový? Aké výhody ponúka skladací bicykel a čo všetko zvládnete s elektrobicyklom? Odborníci vám poradia, ako vybrať ten najlepší bicykel pre vás a pribalia aj rôzne cyklistické doplnky, nosiče na auto a potrebné vybavenie, aby vám na vašich cyklo potulkách nič nechýbalo.

Dobrodružstvo volá

Cesta karavanom po Amerike či Kanade? Alebo motorkami po rôznych častiach sveta? Nie je problém! Na výstave Caravan, Bike, Tourist budú profesionáli, ktorí váš dobrodružný výlet radi zorganizujú a na prednáškach poradia, ako sa efektívne pobaliť, na čo určite netreba zabudnúť, ako zvládnuť cestovanie s deťmi a ďalšie cenné rady. V cestovateľskom kine môžete sledovať filmy plné dobrodružných zážitkov.

Odborný a sprievodný program

Prvý karavanový veľtrh nezanedbá ani odbornú časť a ponúkne praktické rady ohľadom technologického vybavenia kempingov a stellplatzov, dotačnej podpory pre kempy a parkoviská či rady, ako zviditeľniť kemp digitalizáciou a zvýšiť tak jeho návštevnosť.

Za pozornosť určite stojí aj sprievodný program, ktorý vytvoria vystúpenia umelcov a skupín z rôznych regiónov Slovenska, ale aj koleso šťastia či tombola, v ktorej hlavnou cenou je požičanie karavanu na celý týždeň.

Spoznávať krásy Slovenska v turistických topánkach, na bicykli či v novom karavane môžete na výstave Caravan, Bike, Tourist od 7. do 10. 4. na výstavisku Agrokomplex v Nitre.