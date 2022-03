Záchranári interiérov vyriešia poškodenia raz-dva

Máte dierku v koženej sedačke, škrabanec na podlahe či hlboký rez na kuchynskej doske? Nevyhadzujte, ale renovujte.

Vybavenie vášho domova si zaslúži druhú a možno aj tretiu či štvrtú šancu. Je to nielen ekonomické, ale aj ekologické. Na všetky chyby a nedokonalosti interiérov sú tu profesionáli z firmy Detailisti.sk. Doprajte svojmu zariadeniu dlhý a pekný život.

Nezanedbajte pravidelnú údržbu a opravu poškodení vášho zariadenia. Ušetríte si tak nemalé finančné prostriedky, ale poďakuje sa vám aj životné prostredie. Dôkladná starostlivosť o interiér významne predĺži životnosť všetkého hodnotného, čo z vášho bývania robí útulný a pekný domov. Okrem toho, renovácia šetrí nielen vaše peňaženky a prírodu, ale aj drahocenný čas.

Profesionálne, rýchlo a kvalitne

Váš nábytok a všetko vybavenie interiéru si toho s vami veľa prežije. Neposedné naháňanie sa detičiek, ostré pazúriky domácich miláčikov, menšie či väčšie nehody, ktoré prináša každodenný život. Takéto momenty si váš interiér môže zapamätať. Ak vás trápia vady na kuchynskej linke, gauči, podlahe či schodisku, nezúfajte. Mnohé z nich sa dajú bez problémov odborne opraviť, aby vyzerali ako nové. A to všetko, vo väčšine prípadov, bez nutnosti demontáže a odvozu, kdekoľvek po celom Slovensku.

Nehody pri sťahovaní

Práve ste sa zabývali vo svojom novom útulnom domove, prípadne ešte ani poriadne nestihla vyschnúť maľovka po rekonštrukcií a už je to tu. Ryha na drevenej skrinke, obité dvere, roztrhnutá sedačka či vylúpnutá diera v plávajúcej podlahe. Je to tak, mnohé z poškodení vzniknú ešte predtým, ako vybavenie vašej domácnosti prejde testom používania. Často sa tak stane už pri samotnom zariaďovaní interiéru, rozbaľovaní a montáži nábytku, alebo sťahovaní. „Spolupracujeme s viacerými interiérovými štúdiami, poprednými predajcami sedačiek a nábytku. Ak náhodou dôjde k takejto nehode, snažíme sa poškodenie čo najskôr odstrániť,“ hovorí Andrej z firmy Detailisti.sk, ktorá sa profesionálnou renováciou a opravami interiéru zaoberá už roky.

Vady riešte za horúca

Či už poškodenia spôsobili vaše detičky, sťahováci, susedia na kolaudácii alebo vy sami, je to v podstate jedno. Dôležitý je postup, ktorý potom zvolíte. Odporúčame konať čím skôr, pretože ak problém nebudete riešiť, aj z drobných poškodení sa časom môže stať veľká škoda. Cez narušené miesta totiž môže do materiálov vnikať vlhkosť, mastnota či rôzne nečistoty, ktoré urýchlia degradáciu zariadenia. „Pokiaľ vznikne menšie poškodenie, napríklad na drevenej podlahe alebo na koženej sedačke, a vy mu nevenujete náležitú pozornosť, po niekoľkých mesiacoch či rokoch vás nedbalosť dobehne. Miesto rýchlej a lacnejšej opravy nábytku vás zaskočí nákladná, častokrát komplikovaná renovácia a v tom najhoršom prípade dokonca celková výmena,“ radí Andrej. Ak sa pýtate, aké zariadenie si klienti dávajú opravovať najčastejšie, tak sú to kožené sedačky, kuchynské linky, pracovné dosky, podlahy, schody, ale aj dvere a okná.

Opravujte a ušetrite

Aby sa váš interiér dlhodobo tešil svojou pôvodnou krásou, musíte sa oň náležite starať. Kým údržbu domácnosti ako čistenie koženej sedačky, umytie podlahy, dverí či celého povrchu kuchynskej linky robíte bežne pri veľkom upratovaní, raz za čas, najneskôr po dvoch rokoch používania, by ste svojmu zariadeniu mali dopriať aj odbornú údržbu. Tá zahŕňa nasledovné kroky:

1. Prvým krokom je dôkladné a precízne vyčistenie celého povrchu – detailné čistenie zariadenia s profesionálnymi prípravkami. Každý povrch si vyžaduje inú starostlivosť, preto použitie univerzálnych prípravkov neprichádza do úvahy. Popri detailnom čistení realizujeme analýzu poškodení.

2. Nasleduje oprava drobných poškodení ako sú rezy, dierky, straty farby, odliepajúce sa časti, odbité hrany a podobne.

3. Celý proces renovácie ukončujeme kvalitnou impregnáciou, ktorou povrch dreva, kože alebo iného prírodného materiálu ošetríme a vyživíme. Táto ochranná vrstva zariadenie, respektíve jeho vzhľad zakonzervuje, aby vám robilo radosť ešte dlhé roky.

Nechajte to na nás

Pravidelnou údržbou dreva, opravy kože a iných prírodných materiálov dokážeme oddialiť celkovú výmenu podlahy, kuchyne či sedačky, a to aj o niekoľko rokov! Nezaplňujte zbytočne skládky odpadu, nepodporujte produkciu emisií CO₂ konzumným životom. Na ceste za ekologickejším a ekonomickejším správaním vám pomôže náš servis, s ktorým doprajete svojmu interiéru dlhý, funkčný a pekný život. Neváhajte a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku. Naši profesionálne školení technici vám ochotne poradia s každou požiadavkou.