Takto blízko Slnka ešte nebola žiadna sonda: Podobné fotky nikdy nič neurobilo! Padnete na zadok

Informovala o tom Európska vesmírna agentúra (ESA), ktorá spoločne s americkou vesmírnou agentúrou NASA sondu pred dvoma rokmi na misii vyslala. Tak blízko centru Slnečnej sústavy ako Solar Orbiter sa nikdy predtým žiadna iná sonda nedostala.

Nové snímky Slnka zverejnila ESA na twitteri a vyzvala všetkých, aby si užili neskutočné detaily, ktoré prístroje zachytili.

