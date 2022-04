Mal chabú výplatu, tak sa nasťahoval do kancelárie! Šialený príbeh muža vás zdvihne zo stoličky

Muža vraj vyhodili z roboty, lebo sa presťahoval do kancelárie, v ktorej pracoval! Celé to urobil, pretože podľa neho mu neplatili toľko, aby si dokázal zaplatiť nájom.

Simon Jackson prvýkrát oznámil úmysel bývať v kancelárii vo videu zverejnenom na sociálnej sieti TikTok 8. marca 2022. V ňom si sťahoval veci v taškách do malej kancelárie, informuje portál Independent. „Toto som ja, ako vyberám všetky svoje veci z viacerých tašiek a vybaľujem ich. Sťahujem sa zo svojho bytu do svojej kancelárie. Neplatia mi dosť na to, aby som robil oboje, takže na protest budem len žiť vo svojej práci,“ povedal Jackson a dodal: „Uvidíme, ako dlho mi to prejde.“

Po zverejnení videa Jackson ďalej pokračoval v informovaní v tejto veci na TikToku. Video z tretieho dňa ukazuje, že si vytvoril miesto pre sladkosti a všetky svoje knihy uložil do poličky v kancelárii. Jackson si prerobil aj pracovnú kartotéku na skriňu, kde si dal oblečenie. Následne ukazoval aplikáciu monitorujúcu jeho spánok s komentárom, že aj napriek tomu, že sa presťahoval do práce, spal celkom dobre.