Biden poriadne naložil Putinovi: Cynicky klame a nemôže zostať pri moci! Toto sa stane, ak zaútočí Moskva na NATO

Americký prezident Joe Biden v sobotu večer v prejave vo Varšave povedal, že ruský prezident Vladimir Putin "nemôže zostať pri moci", a konflikt na Ukrajine označil za "strategické zlyhanie" Moskvy. Informovali o tom tlačová agentúra AFP a americká televízia CNN.

Biden prirovnal odpor Ukrajiny proti ruskej invázii k protisovietskemu "zápasu za slobodu" a vyhlásil, že svet sa musí pripraviť na "dlhý boj". "Stojíme pri vás," odkázal v prejave Ukrajincom Biden, ktorý je na dvojdňovej návšteve Poľska.

Prihovoril sa aj bežným Rusom: "Nie ste naši nepriatelia." Vyzval ich, aby vinu za ťažké ekonomické sankcie uvalené Západom pripísali práve Putinovi, aby sa dištancovali od ukrajinskej vojny. "Odmietam veriť, že vítate zabíjanie nevinných detí a starých rodičov," uviedol. Dodal, že neverí ani tomu, že bežní Rusi vítajú raketové útoky na nemocnice, školy a pôrodnice, ktoré vyhnali milióny Ukrajincov z ich vlastnej krajiny.

"Vy takí nie ste, toto nie je budúcnosť, ktorú si zaslúžite vy, vaše rodiny a vaše deti. Toto vás, ruského ľudu, nie je hodné. Vy môžete a musíte ukončiť túto vojnu. Američania budú stáť pri vás a pri odvážnych občanoch Ukrajiny, ktorí si želajú mier," pokračoval podľa agentúry DPA Biden.

Takisto varoval Rusko, aby nepostúpilo ani "centimeter" na územie NATO, a znovu uistil, že Severoatlantická aliancia splní svoju "posvätnú povinnosť" brániť svojich členov - "plnou kolektívnou silou". Na začiatku svojho prejavu na Kráľovskom hrade v poľskom hlavnom meste zopakoval Ukrajincom slová zosnulého pápeža Jána Pavla II. adresované ešte v roku 1979 ľuďom počas éry Sovietskeho zväzu: "Nebojte sa."

V závere svojho obšírneho prejavu Biden vyhlásil: "Budeme mať inú budúcnosť, jasnejšiu budúcnosť zakorenenú v demokracii a zákonoch, nádeji a svetle." "Preboha, tento človek nemôže zostať pri moci," dodal Biden. Odsúdil tiež tvrdenie prezidenta Putina, že Rusko bojuje za "denacifikáciu" Ukrajiny.

"Putin má žalúdok na to, aby tvrdil, že denacifikuje Ukrajinu. Je to klamstvo, je to jednoducho cynizmus. On vie, že je to aj zvrhlé," uviedol Biden. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bol demokraticky zvolený, je Žid a jeho otec sa stal obeťou holokaustu.

V sobotu, počas návštevy Bidena v Poľsku, zasiahli okolie západoukrajinského mesta Ľvov ruské raketové útoky. Najprv jeden úder postihol sklad paliva, potom nasledovali najmenej tri ďalšie silné explózie. Potvrdil to šéf ľvovskej regionálnej vojenskej správy Maksym Kozyckyj. Ľvov sa pritom nachádza len približne 65 kilometrov od hraníc s Poľskom.