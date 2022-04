Pracujete z domu? Vyskúšajte výnimočný trik, ktorý ukáže, že ste aktívny, aj keď nie ste pri počítači

Muž sa podelil o trik, ktorý môžete použiť, pokiaľ pracujete z domu!

Počítačovú myš totiž priviazal povrazom k automatickému vysávaču. Celé to zdieľal na sociálnej sieti TikTok vo videu, v ktorom je vidieť, ako vysávač za sebou myš ťahá. Joey Mcdonald si zavtipkoval, že toto je jeho spôsob, ako ukázať, že je „aktívny“ na svojich profesionálnych a onlinových platformách, píše portál Independent. „Keď váš šéf vyžaduje, aby ste boli počas dňa ‚aktívni‘ online,“ píše sa v texte vo videu.

Diváci, ktorí video videli sa nad celou vecou zasmiali. „Nemôžete ma prinútiť vrátiť sa do práce, doma som oveľa produktívnejší,“ napísal jeden divák. Ďalší humorne dodal: „Pomocou GPS sme sledovali vašu myš. Všimli sme si, že ste prešli dobrých pár kilometrov.“ Mnohým sa však myšlienka Joeyho páčila. Jeden z používateľov napísal: „Moderné problémy si vyžadujú moderné riešenia.“ Trik má však aj nevýhodu. Jeden z divákov upozornil, že celé to môže stroskotať v momente, keď vysávač prejde cez povraz. Joey povedal, že presne to sa stalo len „dve sekundy po nahraní videa“. Zdôraznil však, že kratšia šnúra by mohla byť správnou cestou.

Ostatní sa však tiež podelili o svoje triky, ako ukázať, že ste pri počítači a ste aktívny, aj keď pri ňom nie ste. „Otvorte si koncept v e-mailoch a na medzerník na klávesnici položte niečo ťažké,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší zas navrhuje stiahnutie špeciálneho programu: „Stiahnite si Mouse Jiggler a nastavte tam čas. Program bude automaticky hýbať kurzorom po obrazovke.“ Ako informuje portál Independet, práve pohyb myšou po obrazovke zaručí, že váš počítač ostane stále aktívny.