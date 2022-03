Silné slová Čaputovej: Putin by mal pochopiť jedno! Čo očakáva prezidentka od samitu v Bruseli?

Lídri Severoatlantickej aliancie na summite v Bruseli zhodnotia aktuálnu situáciu na Ukrajine a preberú možnosti, ako posilniť obranu a bezpečnosť spojeneckých krajín. Povedala to prezidentka SR Zuzana Čaputová pred začatím oficiálnych rokovaní najvyšších predstaviteľov 30-člennej Aliancie, informuje spravodajca TASR.

Čaputová spresnila, že od summitu očakáva najmä konzultácie o vývoji vojnovej situácie na Ukrajine. "Budeme hovoriť o tom, ako posilniť našu obranu a bezpečnosť, a predovšetkým o tom, ako pomôcť Ukrajine v medziach toho, čo Severoatlantická aliancia má v kompetenciách urobiť," vysvetlila.

Na otázku, ako vníma vytvorenie nových bojových útvarov vo viacerých spojeneckých krajinách na východnom krídle Aliancie, prezidentka uviedla, že ide o logický krok.

"Je to krok, ktorý posilní našu obranu, je to niečo, čo doplní naše spôsobilosti, takže som veľmi rada, že napokon došlo k tomuto kroku, napokon vynútila si to aktuálna bezpečnostná situácia," uviedla s odkazom na dianie na Ukrajine.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu, deň pred summitom, uviedol, že Aliancia plánuje rozmiestniť štyri nové bojové skupiny, a to na území Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Tie podľa jeho slov doplnia už existujúce bojové sily v troch pobaltských krajinách a Poľsku, čím bude mať Aliancia osem mnohonárodných bojových skupín na svojom východnom krídle - od Baltského až po Čierne more.

Čaputová pred novinármi zároveň pripomenula, že Slovensko ako krajina priamo susediaca s Ukrajinou prijíma státisíce utečencov, ktorým zaisťuje potrebnú humanitárnu pomoc. Vyslovila sa tiež za čo najrýchlejšie ukončenie vojny na Ukrajine, ktorú rozpútal ruský prezident Vladimir Putin.odkázala.