Prezidentka si uctila pamiatku zosnulej americkej diplomatky Albrightovej († 84): Toto urobila pre náš národ

"Madeleine Albrightová, narodená v Československu a skutočná americká vlastenka, zohrala kľúčovú úlohu v našej transformácii národa spoza železnej opony k národu žijúcemu a presadzujúcemu slobodu a demokraciu. Náš región bol vždy v jej srdci a ona bude vždy v našom. Nech odpočíva v pokoji," napísala prezidentka.

A Czechoslovak by birth & a true American patriot, Madeleine Albright played a key role in our transformation from those from behind the Iron Curtain to people living & promoting freedom & democracy. Our region was always in her heart & she’ll always be in ours. R.I.P. Madlenka.