Modelka predáva svoje nahé fotky: Pokoj si nedala ani po operácii mozgu, fotila sa priamo na lôžku!

Fotenie aktov na sociálnej sieti OnlyFans bolo pre Ruby Mayovú (25) vždy samozrejmosťou. Svojím fanúšikom zostala oddaná aj po operácii mozgu.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ruby túto tradíciu podľa portálu New York Post udržiavala aj počas pobytu v nemocnici. „Nikdy sa nedokážem prinútiť prestať pracovať. Už deň po operácii som v nemocničnej košeli fotila akty,“ prezradila. Rodáčka zo Sydney mala problémy s bolesťami hlavy a častými závratmi. Lekári jej pritom diagnostikovali ojedinelú chorobu - Chiariho malformáciu – ktorá sa objavuje, keď sa oblasť okolo lebky skrúti a začne vyvíjať tlak na chrbticu, píše New York Post.

Prsnatá brunetka má v čase písania článku vyše 421-tisíc sledovateľov, pričom tvrdí, že OnlyFans jej už zarobilo milióna. Jedným dychom však dodáva, že jej to zaplatilo operáciu mozgu.

„Myslím si, že je to zábavné, pretože každý sa domnieva, že mám jednoduchý život,“ hovorí Ruby. Trojhodinová operácia v súkromnej nemocnici ju podľa vlastných slov stála 20-tisíc austrálskych dolárov (13 419 eur).

Ruby je teraz vďačná, že žije. Bolesti hlavy pritom pripisuje akémusi znameniu z vesmíru, pretože práve kvôli tomu sa rozhodla ísť na magnetickú rezonanciu, ktorá odhalila desivý problém. Lekári jej povedali, že pokiaľ operáciu nepodstúpi, môže ochrnúť.

Operácie sa podľa vlastných slov bála a samotné prebudenie na jednotke intenzívnej starostlivosti po operácii bolo pre ňu strašidelné. „Kontrolovali ma každú hodinu, aby si boli istí, že nemám poškodený mozog,“ opisuje situáciu z nemocnice.

„Veľmi ma to bolí, ale odteraz sa to všetko zlepší. Dúfam, že nebudem mať žiadne pretrvávajúce problémy,“ prezradila Ruby. „Bola to jedna z najťažších vecí, ktorými som v živote prešla, ale som vďačná za svoju prácu – za peniaze a za flexibilitu,“ dodáva.

Ruby tiež vysvetlila, že jej fanúšikovia sa zväčša zaujímalo o jej zdravie, pričom vyhlásila, že s niektorými z nich je dokonca ako kamarátka. „Páčili sa im moje nahé fotky. Povedali mi však, že si musím od práce oddýchnuť. No nie je to práca, keď to milujete,“ poznamenala.