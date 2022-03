Poslanec parlamentu Tomáš Valášek navrhuje zmeu systému registrácie cirkví: Čakajú nás veľké zmeny?

Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere šiesteho rokovacieho dňa 60. schôdze diskutovali o novele zákona o slobode náboženskej viery. Podal ho nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Navrhuje ňou zaviesť dvojstupňový systém registrácie cirkví.

Na registráciu prvého stupňa by cirkvi stačilo podľa návrhu mať 150 členov. Umožnilo by jej to podľa Valáška napríklad postaviť sakrálnu stavbu. Druhý stupeň registrácie by mohla cirkev získať po desiatich rokoch pôsobenia a získania členov v počte jedného promile obyvateľov SR.

Do zákona chce tiež poslanec doplniť formuláciu o zodpovednosti cirkví pri vytváraní tolerantnej spoločnosti. Vyznávaním viery by nesmelo podľa návrhu dôjsť k obmedzovaniu práv osôb napríklad pre ich pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu či náboženské vyznanie, alebo preto, že sú bez vyznania.

Poslanci budú pokračovať v rokovaní vo štvrtok (24. 3.) od 9.00 h. Prebrať majú návrh poslanca Juraja Krúpu (OĽANO) na prijatie uznesenia NR SR k zmene Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov NR SR a zamestnancov Kancelárie NR SR. Plénum má tiež na programe tradičnú hodinu otázok. Po nej má rokovať o návrhu koaličných poslancov na zmenu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.