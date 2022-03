Andrea vymyslela spôsob, ako sa pomstiť svojmu ex: Tá je všetkými masťami mazaná!

Hviezda TikToku a Instagramu Andrea Russettová odhalila, ako sa pomstila svojmu ex – lacné to veru nebolo.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Rozchody nebývajú ľahké a mnohí ľudia so zlomeným srdcom hľadajú rôzne spôsoby, ako sa pomstiť osobe, ktorá môže za ich bolesť. Niektorí robia to, že svoje profily na sociálnych sieťach zaplavujú očarujúcimi fotografiami, aby svojím bývalým partnerom ukázali, čo stratili.

Toto celé je však možné len do momentu, pokiaľ sa expartner nerozhodne danú osobu zablokovať. Britský bulvárny portál mirror.co.uk píše, že hviezda sociálnych médií Andrea Russettová sa v takejto pozícii ocitla, no tvrdí, že našla spôsob, ako to obísť. Dodáva, že je to ultimátna forma pomsty.

Andrea má na Instagrame 1,5 milióna sledovateľov. Podľa informácií portálu minula 750 libier (900 eur) na propagáciu svojich fotografií, aby sa objavili na časovej osi jej bývalého. Na TikToku napísala, že Instagramu zaplatila mastnú sumu, aby sa jej tvár objavovala v lokalite, kde žije. „Takže sa stále musel dívať na moju tvár,“ tvrdí Andrea.

Jej fanúšikovia jej nápad chvália: „Kiežby by som na to pomyslela po mojom poslednom vzťahu.“ Ďalší dodal, že ju za to obdivuje. Tretí sa zas opýtal, ako na to: „To je šialené, ako to mám urobiť?“ Našli sa však aj takí, ktorí si mysleli, že je to priveľa peňazí.