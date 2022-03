Čo sa to v Kremli deje? Najbližší Putinov dôverník zutekal z Ruska!

Najbližší poradca ruského prezidenta Vladimira Putina sa vzdal funkcie a utiekol z Ruska.

Anatolij Čubajs (66) dal Vladimírovi Putinovi vôbec prvú prácu v Kremli v polovici 90. rokov. Samotného Putina podporoval a jeho nástup k moci oslavoval. Teraz je však medzi podľa britského portálu mirror.co.uk spor. Noviny píšu, že Čubajs sa funkcie vzdal a utiekol z krajiny ešte pred inváziou na Ukrajinu práve pre ich rozličné pohľady na celú situáciu.

Agentúra Bloomberg informovala, že Čubajs bol najvyššie postaveným mužom, ktorý zložil funkciu práve pre vojnu. Ruská agentúra TASS a Reuters správy neskôr potvrdili, pričom druhá menovaná agentúra dodala, že podľa ich zdroja už nemá v pláne sa vrátiť. Putinov exporadca bol jedným z mála oligarchov z éry 90. rokov, ktorí prežili v jeho vláde. Čubajs bol známy ako architekt ruských privatizácii v deväťdesiatych rokoch, ktoré pretransformovali ekonomiku krajiny. Minulý rok ho vymenovali za vyslanca pre trvalo udržateľný rozvoj. Správy tiež naznačujú, že vždy udržiaval úzke vzťahy so západnými predstaviteľmi.

Od začiatku invázie však ruská vláda rapídne zvýšila tlak na svojich kritikov. Dôkazom je napríklad aj Putinovo varovanie v prejave zo 16. marca, keď varoval, že Rusko očistí od „svinstva a zradcov“. Povedal: „Každý, a najmä ruský ľud, bude vždy schopný rozlíšiť vlastencov od spodiny a zradcov a vypľuť ich ako muchu, ktorá náhodou vletela do úst.“ Dodal, že je presvedčený, že je to prirodzené a nevyhnutné: „Posilní to našu krajinu, našu solidaritu, súdržnosť a pripravenosť čeliť akejkoľvek výzve.“

Minulý týždeň odstúpil aj vysoko postavený ekonomický poradca bývalého prezidenta a podpredsedu vlády Dmitrija Medvedeva Arkady Dvorkovič. Jeho dôvody boli rovnaké – inváziu.