Pozor, cez víkend sa posúva čas: Táto zmena sa dotkne dvoch vlakov

V noci zo soboty (26. 3.) na nedeľu (27. 3.) sa mení stredoeurópsky čas na letný. Ručičky hodiniek sa tak posunú z druhej hodiny ráno o jednu hodinu dopredu, teda na tretiu hodinu. Táto zmena času sa dotkne dvoch vlakov. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Vlaky premávajúce v tomto čase prídu do konečnej stanice o hodinu "neskôr", hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku. Týka sa to dvoch nočných spojov. Konkrétne ide o rýchlik, ktorý má odchod z Humenného o 21.54 h a do Bratislavy by mal doraziť o 5.49 h. Ide tiež o rýchlik, ktorý z Bratislavy odchádza o 22.57 h a do Humenného má plánovaný príchod o 6.33 h. Oba prídu zmeškané do 60 minút.

Kováč zároveň dodal, že na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, pôjdu už podľa letného času.