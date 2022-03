Rusi by mohli pri plánovaní chemického útoku využiť aj tieto údaje: Sú veľmi dôležité! O čo ide?

Ruské inštitúcie naďalej dostávajú od niektorých západných partnerov meteorologické údaje, ktoré by podľa expertov mohli byť použité aj pri plánovaní chemického alebo biologického útoku na Ukrajine. TASR o tom informovala na základe informácií od agentúry Reuters.

"Západné spravodajské služby varovali, že Moskva môže plánovať použitie chemických alebo biologických zbraní. Napriek tomu údaje o počasí z niektorých krajín – vrátane Spojených štátov a Británie – natekajú takmer v reálnom čase do ruských agentúr," upozorňuje Reuters. Ide o merania rýchlosti a smeru vetra, slnečného žiarenia, zrážok a ďalších údajov, ktoré by "mohli byť kľúčové" pri plánovaní útoku biologickými alebo chemickými zbraňami. Agentúre sa nepodarilo určiť, do akej miery tieto krajiny zhromažďujú údaje špecifické pre Ukrajinu, avšak experti pre Reuters uviedli, že medzinárodné informácie o počasí by boli užitočné na predpovedanie poveternostných podmienok na Ukrajine.

Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) potvrdila, že naďalej poskytuje údaje ruským inštitúciám, aj keď sa najmenej tri ďalšie organizácie v Európe rozhodli zdieľanie dát zastaviť. EUMETSAT prevádzkuje technickú infraštruktúru, ktorá umožňuje, aby sa údaje z mnohých satelitných kanálov distribuovali k príjemcom, v niektorých prípadoch takmer okamžite.

Hovorca EUMETSAT povedal, že organizácia prestala odosielať údaje zo satelitov do Ruska a Bieloruska na základe pokynov Európskej komisie, avšak týmto dvom krajinám naďalej odovzdáva informácie z iných európskych satelitov, ako aj meteorologické pozorovania iných agentúr z celého sveta.

"Pozícia EUMETSAT je taká, že globálna a bezplatná výmena meteorologických údajov bola nesmierne dôležitá pri podpore globálnej predpovede počasia a takto sme doteraz fungovali," povedal Paul Counet, vedúci komunikácie EUMETSAT.

Na otázku Reuters, či EUMETSAT plánuje nasledovať niektoré ďalšie agentúry, ktoré prestali zdieľať meteorologické údaje s Ruskom, Counet povedal, že "situácia sa rýchlo mení".

Moskva tiež prispieva údajmi do výmenného programu, a tak môže na oplátku získať prístup k zdrojom EUMETSAT. To Rusku umožňuje prijímať údaje z iných krajín.