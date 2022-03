Vodiči v Bratislave sa v pondelok ráno zdržia na viacerých úsekoch, kde sa tvoria kolóny.

So zdržaním 15 minút treba podľa webu Stella centrum rátať v smere z Bernolákova cez Ivanku pri Dunaji do Bratislavy. Desaťminútové zdržanie je hlásené na D1 v hlavnom meste za pripájačom Gagarinova na Prístavnom moste v smere do Petržalky.

Vodiči sa zdržia do päť minút aj na úseku D2 Bratislava, Lamač v smere k tunelu Sitina.

Podľa Zelenej vlny RTVS sa v pondelok ráno stala dopravná nehoda v hlavnom meste na Bajkalskej smerom do centra. V tomto úseku musia vodiči rátať so zdržaním.