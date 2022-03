Zelenskyj je pripravený rokovať s Putinom: Varuje však pred treťou svetovou vojnou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu opätovne vyslovil za priame rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom rokovania označil za jediný spôsob, ako "zastaviť vojnu" na Ukrajine.

Zelenskyj v rozhovore pre americkú stanicu CNN povedal, že je pripravený hovoriť s Putinom, zároveň však varoval, že ak pokusy o rokovania zlyhajú, mohlo by to znamenať "tretiu svetovú vojnu".

"Som na rokovanie s ním pripravený. Bol som pripravený prinajmenšom posledné dva roky, pričom si myslím, že bez rokovaní nemôžeme túto vojnu ukončiť," povedal ukrajinský prezident novinárovi CNN Fareedovi Zakariovi. "Myslím, že musíme využiť akýkoľvek formát, akúkoľvek šancu na to, aby sa rokovania uskutočnili, na to, aby bolo možné hovoriť s Putinom. Ak však tieto pokusy zlyhajú, tak to bude znamenať tretiu svetovú vojnu," dodal Zelenskyj.

Zelenskyj dlhodobo vyzýva Rusko, aby pristúpilo k "zmysluplným" rokovaniam o ukončení invázie. "Dialóg je jediným východiskom... Myslím, že sme to len my dvaja, ja a Putin, kto môže dosiahnuť dohodu," povedal tiež v rozhovore pre CNN.

Zároveň však uviedol, že existujú "kompromisy", na ktoré by Ukrajina v rozhovoroch s Putinom nemohla pristúpiť, pričom sa týkajú jej územnej celistvosti.

"Existujú kompromisy, na ktoré ako nezávislý štát nemôžeme byť pripravení," odpovedal Zelenskyj na otázku Zakariu, ako sa stavia k požiadavkám Ruska týkajúcim sa uznania polostrova Krym za ruský, separatistických oblastí v Donbase za nezávislé republiky a tiež ruskej požiadavke, aby sa Ukrajina nikdy nestala členom NATO.

"Nemôžete proste žiadať, aby Ukrajina uznala niektoré oblasti za nezávislé republiky... Takéto kompromisy sú jednoducho nesprávne. Musíme prísť s modelom, v rámci ktorého Ukrajina nestratí svoju suverenitu, svoju územnú celistvosť," dodal v tejto súvislosti.

Zelenskyj povedal, že na margo tejto otázky sa jasne vyjadrili aj samotní Ukrajinci, ktorí ruských vojakov "nevítali kvetmi, ale zbraňami v rukách". Dodal, že Rusko nemôže "použitím sily" len tak prinútiť prezidenta inej krajiny, aby uznal čokoľvek, čo žiada. "Ruské sily nás prišli vyhubiť, zabiť nás," uviedol.