Exkluzívny rozhovor ruskej novinárky Ovsiannikovovej, ktorá narušila vysielanie: Veľmi sa bojím o svoje deti!

"Je to Putinova vojna; nie vojna, ktorú vedie ruský ľud," povedala v nedeľu Ovsiannikovová v rozhovore vysielanom v rámci relácie This Week na americkej televíznej stanice ABC.

EXCLUSIVE: Russian state TV editor, Marina Ovsyannikova, who protested Russia's invasion of Ukraine on the evening news broadcast tells @gstephanopoulos: "The Russian people are really against the war. It's Putin's war, not Russian peoples' war." https://t.co/TdtedIjD5D pic.twitter.com/Rwi0LoBXtC