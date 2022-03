Žena dostala okrem kávy aj zaujímavý odkaz od čašníka: Neuveríte, čo vymyslel!

Žena dostala v Starbucks okrem kávy aj jeden odkaz.

Mladá používateľka sociálnej siete TikTok si v kaviarni objednala drink. Na pohári si však našla tajný odkaz. Ako píše britský bulvárny portál The Sun, žena zverejnila video, v ktorom ukazuje, aký roztomilý výkvet čašníka, ktorý zanechal na papierovom poháriku. „Ahaha, čo sa práve stalo v Starbucks?“ Napísala vo videu, pričom následne otočila pohár poukazujúc na to, kam smerovala šípka.

Vo vete je pôvodne písané: „Pozor, nápoj, ktorý si práve vychutnávate, je extrémne horúci.“ Muž však šikovným trikom začiernil niektoré slová z čoho vzniklo: „Pozor, si extrémne sexy.“ Vo videu úsmevne zavtipkovala slovami, že sa tam už nikdy nevráti. Internetoví diváci však šikovnú prácičku čašníka ocenili. „Je to roztomilé. Dievčatá hovoria, že chlapi nikdy nič nerobia. Tento Ti práve ukázal svoje srdce,“ napísala používateľka. Niektorí sa však zhodli na tom, že odkaz bol myslený ako kompliment a nemala by sa pre to cítiť nepríjemne či nervózne. Jedna žena však napísala, že prístup pracovníka jej nemusel byť príjemný.