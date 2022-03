Budete mať zimomriavky: Párik tvrdí, že býva s duchom! Neznámej postavy sa zľakli aj mačky

Tento pár žije doslova v hororovom filme! Nahrávka zachytila niečo, čo vyzerá ako duch.

Dvojici sa podarilo zachytiť záber akejsi strašidelnej postavy, ktorá v noci číha priamo pred dverami ich spálne. Joey a Amy Radkeovci zo Shakopee v americkej Minnesote veria tomu, že postava na ich chodbe je duchom bývalého nájomníka, ktorý v ich dome zomrel. Ako píše britský Mirror, dvojicu pred kúpou domu varovali, že nehnuteľnosť prenasledujú „démonické entity“. Rozhodli sa to však ignorovať a až do minulého týždňa sa cítili celkom pohodlne – vtedy si pozreli záznam z kamery.

Joey a Amy sa pomocou kamier rozhodli kontrolovať svojich domácich miláčikov, no zdá sa, že zábery ukazujú „spektakulárnu postavu s hustými vlasmi“ oblečenú v nočnej košeli. Video bolo natočené v noci na chodbe a Joey (37) ho prirovnal k scénam z hororu Paranormal Activity. O tom, že niečo nie je s domom v poriadku ich varoval už prenajímateľ, ktorý cítil akúsi zvláštnu prítomnosť „démonických entít“. Zábery však muža podnietili na preskúmanie ďalších záznamov. Vtedy sa o históriu domu, v ktorom bývajú, začal zaujímať viac.

Jeho 45-ročná partnerka Amy je však zrejme taká vydesená, že o celej záležitosti odmieta hovoriť. Joey zistil a verí, že postava na záberoch by mohla byť staršia dáma, ktorá v dome zomrela a záchranári ju prevážali v nočnej košeli. Muž je tiež presvedčený, že zábery ukazujú „dôkaz posmrtného života“, pričom strašidelný klip opisuje ako „svätý grál videí s duchmi“, pretože sa domnieva, že nemôže byť sfalšovaný. „Keď som to videl, ostal som vydesený,“ opísal.

Keď si to celé uvedomili, ukázali to švagrovi. U neho doma to pustili na televízii, a keď to zbadali, tak len zalapali po dychu. „Pred mnohými rokmi nám v spálni zomrela žena. Susedia hovoria, že ju záchranári vyniesli v nočnej košeli a na videu je vidieť, že postava má na sebe nočnú košeľu,“ hovorí. Po vzhliadnutí videa má však pocit, že ho sleduje: „Pozerám televíziu v obývačke. Chodbu mám po pravej strane a kútikom oka stále niečo vidím, aj keď tam nič nie je. Prosto mám pocit, že tam niekto stojí a nakúka spoza rohu.“

Spomínané zábery boli zachytené približne o 22:40 a zdá sa, že ukazujú postavu, ktorá vychádza z Amyinej pracovne na chodbu. To prinúti mačky páru schovať sa pod konferenčný stolík. Potom je možné vidieť samotného Joeyho, ako ide cez chodbu do kúpeľne, prechádzajúc presne tým istým miestom, kde postava stála len pred pár sekundami. „Viem, že moje mačky to videli, pretože jedna podíde pod sklenený konferenčný stolík a vykúka z chodby a pozerá sa priamo na postavu. Tá postava určite levituje, pretože je vyššia ako ja." Dodáva, že asi 20 sekúnd po tom, čo to zmizlo, vychádza von, aby šiel na toaletu: „Prešiel som tam, kde stála.“ Joey tiež hovorí, že jeho zvedavosť ho núti celú vec skúmať ďalej.