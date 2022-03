Chcela si dať vytetovať dátum narodenia svojej mamy: Hups! Tak za toto ju asi nepochválila

Takto si to rozhodne nepredstavovala. Ellie chcela preukázať lásku svojej mame tým, že si nechá na predlaktie vytetovať jej dátum narodenia. Jej plán sa zvrtol v totálnu katastrofu.

Ako uvádza portál The Sun, používateľka sociálnej siete TikTok sa so svojimi sledovateľmi podelila o svoj prešľap. Jej zámerom bolo tetovanie na predlaktí, ktoré malo znázorňovať dátum narodenia jej mamy. Malo ísť o znak lásky, avšak dopadlo to úplne inak.

Ellie Macintoshová si dala tetovania urobiť po pár pohárikoch a nedopatrením nadiktovala nesprávny dátum. Dojemná pocta teda vôbec nevyšla podľa plánu. „Fakt, že moju mamu to ani len neprekvapilo, hovorí za všetko,“ napísala k videu, kde prezradila, čo sa jej prihodilo.

Na videu Ellie najskôr predvádzala svoje tetovanie na predlaktí napísané rímskymi číslicami a vysvetľuje, že takto to dopadne, keď sa rozhodnete ísť do štúdia pod vplyvom alkoholu.

„Z tých všetkých príbehov, ktoré si mi povedala, je tento môj najobľúbenejší,“ napísal jej do komentárov jeden z jej kamarátov. Ďalší vtipkoval, že tetovanie v opitosti je podľa neho niečo, čo sa jej podobá. Aj keď samotné tetovanie ako také nevyzerá úplne zle, dúfajme, že k ďalšiemu sa odhodlá predtým, ako vbehne do krčmy.