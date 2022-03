ONLINE Vojnové peklo na Ukrajine, Zelenskyj posiela Moskve odkaz: Chcem, aby ma teraz všetci počúvali

Ukrajinci sa už 24. deň budia do vojny. Po ruskom vpáde do ich krajiny sa milióny ľudí rozhodli utiecť do bezpečia za hranice a Slovensko je jednou z krajín, ktorá im podáva pomocnú ruku. Ukrajinskej armáde sa podarilo dobyť späť desiatky obcí v Kyjevskej oblasti, avšak krvavé boje naďalej pokračujú. Všetko dôležité s vami sledujeme ONLINE.

07:35 V centre pomoci ukrajinským utečencom na košickom kúpalisku Červená hviezda zaviedli nový, takzvaný monitorovaný režim vstupu. Dôvodom bolo zabezpečenie ochrany verejného zdravia, súvisiace s evidenciou darcov potravinovej pomoci a zvýšením bezpečnosti samotných utečencov a dobrovoľníkov vzhľadom na blížiaci sa začiatok stavebných prác na prekrytí vodnopólového bazéna. Informovala o tom hovorkyňa košického magistrátu Jana Poľová.

07:19 Bývalý britský premiér David Cameron vezie do Poľska kamión s pomocou pre ukrajinských utečencov. Informoval o tom na svojom twitterovom účte.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

Expremiér napísal, že v posledných dvoch rokoch robil dobrovoľníka v charite neďaleko svojho bydliska. Pred dvoma týždňami založili zbierku pre ukrajinských utečencov v Poľsku a dostali mnoho darov, vrátane plienok, hygienických potrieb, teplého oblečenia a lekárničiek. V tejto súvislosti niekdajší predseda britskej vlády vyzdvihol "štedrosť obyvateľov West Oxfordshiru a Britov všeobecne" s tým, že "pomáhajú našim susedom v núdzi". Na twitteri Cameron zverejnil videá, na ktorých sú vidieť krabice a vrecia s pomocou pre utečencov.

In the last fortnight we’ve appealed for the things that refugees from Ukraine need as they arrive in Poland. The response has been amazing. The brilliant Chippy Larder team have turned this… pic.twitter.com/VYsKXpdm4r — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

07:09 Belgický premiér Alexander De Croo v piatok vyhlásil, že jeho krajina bude využívať jadrovú energiu o desať rokov dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. Oznámenie súvisí s obavami zo závislosti na ruských energiách. TASR správu prevzala od agentúry DPA.

Pôvodný plán počítal s tým, že obidve belgické jadrové elektrárne zostanú v prevádzke do roku 2025. Predĺženie prevádzkového času teraz musí byť prerokované s prevádzkovateľom elektrární. Podľa DPA by si spoločnosť mohla za opätovné prerokovanie dohody o odstavení reaktorov pýtať nemalú sumu.

07:05 Debaty o usmrtení ruského prezidenta sú legitímne, zhodujú sa odborníci: Kto by mohol odstrániť Putina?

07:03 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vo svojom pravidelnom nočnom videoprejave vyzval Moskvu na zmysluplné a úprimné mierové rozhovory, Rusko sa podľa neho inak bude z vojny na Ukrajine zotavovať mnoho generácií. Kyjev podľa neho od začiatku ponúka mierové riešenie. Obe strany spolu konajú už niekoľko týždňov, rozhovory zatiaľ nepriniesli zásadný prielom.

"Chcem, aby ma teraz všetci počúvali, najmä v Moskve. Nastal čas na stretnutie, je čas sa porozprávať," povedal. "Nastal čas obnoviť územnú celistvosť Ukrajiny. V opačnom prípade budú straty pre Rusko také veľké, že vám bude zotavenie trvať niekoľko generácií," dodal.

07:02 Bývalí prezidenti USA Bill Clinton a George W. Bush vyjadrili v piatok svoju podporu Ukrajine návštevou ukrajinského kostola v Chicagu. Informovala o tom agentúra AFP. Obaja bývalí prezidenti mali na sakách pripnuté modro-žlté stužky a pred Kostol svätých Volodymyra a Olhy položili kytice slnečníc.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq — Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022

Clinton vo videu, ktoré zverejnil na jeho účte na Twitteri, ozrejmil, že cieľom ich iniciatívy bolo prejaviť solidaritu s ukrajinským ľudom vo svetle ruskej agresie. "Amerika je jednotná s ukrajinským ľudom v jeho boji za slobodu a proti útlaku," píše sa v jeho tvíte.

07:01 Ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj v piatok uviedol, že zneškodňovanie nevybuchnutej munície, ktorú po sebe zanecháva ruská invázia na Ukrajine, potrvá roky a krajina bude po skončení vojny potrebovať v tomto ohľade pomoc Západu. Informovala o tom agentúra AP.

"Na Ukrajinu bolo vypálené obrovské množstvo granátov a mín, z ktorých veľká časť nevybuchla, zostala pod troskami a predstavuje reálnu hrozbu," povedal Monastyrskyj.

7:00 Situáciu na Ukrajine sme s vami sledovali ONLINE aj v piatok. Prečítajte si súhrn z celého dňa.