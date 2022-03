Psychológ vysvetľuje: Podľa typu osobnosti viete zistiť, či niekto dodržiava protipandemické opatrenia:

Ľudia so svetlou stránkou osobnosti sú viac vnútorne i vonkajšie motivovaní dodržiavať protipandemické opatrenia. Ľudia s temnou stránkou osobnosti chcú uspokojovať predovšetkým svoje potreby a presadzovať vlastné záujmy bez ohľadu na druhých.

Vyplýva to z výskumu odborníkov zo Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorých zaujímalo, ako osobnostné črty súvisia s dodržiavaním opatrení.

"Temná aj svetlá stránka osobnosti sa u ľudí prejavujú v širokom spektre sociálnych interakcií a výnimkou nie je ani správanie súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19," vysvetlil Matúš Grežo z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Výskum podľa Greža ukázal, že pre ľudí so svetlou triádou je dôležité dodržiavať opatrenia z vlastných vnútorných dôvodov. Veria napríklad, že si tým chránia zdravie. "Motivujú ich však aj vonkajšie dôvody. Napríklad to, že im opatrenia odporúčajú autority, alebo nechcú, aby si druhí ľudia o nich urobili zlú mienku v prípade, že by opatrenia porušovali," dodal psychológ.

Zdôraznil, že v prípade ľudí s temnou stránkou osobnosti prišli k iným zisteniam. "Pocity viny z nedodržiavania opatrení týchto ľudí nemotivujú a je otázne, či vôbec sú schopní prežívať vinu alebo hanbu za nedodržiavanie akýchkoľvek sociálnych konvencií," povedal výskumník s tým, že takíto ľudia sú motivovaní uspokojovať predovšetkým vlastné potreby a presadzovať vlastné záujmy bez ohľadu na druhých.

Výsledky psychológov tiež poukázali na to, že nemenej dôležitým aspektom súvisiacim s dodržiavaním opatrení bola dôvera v schopnosť vlády efektívne zvládnuť pandémiu.