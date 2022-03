Detaily priamo zo zákulisia slávnej siete kaviarní: Neuveríte, čo stvárajú zákazníkom

Káva - niektorí si bez nej nevieme predstaviť ani len jeden deň. Mnohí si však horký nápoj v rôznych variáciách radšej doprajeme niekde v kaviarni. A práve o nej sa rozrozprával jeden jej bývalý zamestnanec. Neuveríte, čo tam stvárajú!

Ako uvádza portál New York Post, 28-ročný Shabaz Ali je bývalým baristom v známej sieti kaviarní Starbucks. V jednej z pobočiek v Anglicku pracoval na čiastočný úväzok niekoľko rokov. Teraz, keď pre nich už nepracuje, si na sociálnej sieti TikTok pustil ústa na špacír a odhalil, ako to tam funguje. Jeho video si pozrelo viac ako pol milióna ľudí.

Vo videu Shabaz tvrdí, že manažéri mu kázali, aby mená na kelímky písal zámerne nesprávne, pričom má ísť o premyslený marketingový plán. „Prechádzal som školením a manažér mi povedal o zámernom písaní mien na poháre nesprávne pre bezplatnú publicitu," uviedol a podotkol, že určite sme sa aj my stretli na sociálnej sieti s ľuďmi, ktorí robili scény a zdieľali so svetom, keď dostali kelímok so skomoleným menom. Tajomstvo odhalené, je to zámer.

Shabaz ďalej uviedol, že slávne Frappuccino obsahuje falošný ochutený sirup a skutočné kávové zrná tam určite nenájdete. „Ak chcete skutočnú kávu, musíte si vypýtať espresso,“ prezradil. Ak sa vám niekedy stalo, že sa im váš obľúbený nápoj zo Starbucks „minul“, aj to môže byť zámer. „Výroba frappuccina zvyčajne trvala dlho, takže v rušný deň by som im povedal, že nejaké sirupy nie sú na sklade alebo sa pokazil stroj na výrobu ľadu,“ vysvetlil. Jednoducho to robia preto, aby si urýchlili prácu a zmenšili rady.