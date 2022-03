Pellegrini vysvetľuje auto so šoférom cez spoločnosť SAD Zvolen: OĽANO žiada zverejnenie zmlúv!

Poslanec Národnej rady (NR) SR a expremiér Peter Pellegrini vysvetľuje využívanie auta a šoféra cez spoločnosť SAD Zvolen tým, že sa v strane rozhodli službu "outsourcovať" aj vzhľadom na svoje finančné pomery. Deklaroval, že za to platia, majú k tomu faktúry aj zmluvy. Hnutie OĽANO žiada zverejnenie dokumentov k tejto službe.

Ak expremiér situáciu nevysvetlí, šéf klubu OĽANO Michal Šipoš avizoval iniciovanie mimoriadneho výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Na využívanie služby upozornil Denník N.

Pellegrini ozrejmil, že kým bol vo funkcii podpredsedu parlamentu, mal podobnú službu od štátu. Po odchode z postu si však Hlas-SD ako nová strana podľa jeho slov nemohol podobnú službu dovoliť a rozhodol sa pre outsourcing. "Dostávame za to normálne faktúry a riadne si ich platíme. Nemôžeme si dovoliť zamestnávať ľudí s tým, že možno o rok sa nám nepodarí zabezpečiť financovanie. Čo ich budeme prepúšťať," pýta sa. Všetko podľa jeho slov bude vidieť aj v účtovnej závierke strany. Faktúra od firmy má chodiť Hlasu-SD raz za štvrťrok. Pellegrini priznal, že suma za jeden mesiac služby vychádza stranu na niekoľko tisíc eur.

OĽANO ozrejmilo, že výbor pre nezlučiteľnosť funkcií by mohol preveriť napríklad to, či Pellegrini odovzdal úplné majetkové priznanie a uviedol prípadne využívanie takejto služby. "Závisí od toho, kedy začal čerpať tú výhodu a či to uviedol v majetkovom priznaní," poznamenala Anna Andrejuvová (OĽANO). Poslanec Peter Kremský (OĽANO) označil za neprípustné, aby pološtátna firma ako SAD Zvolen "dotovala vyvážanie poslaneckého zadku". Pripomenul, že expremiér sa v minulosti viackrát firmy zastal, napríklad v spore s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Kremský preto vyzval MH Manažment, aby preveril hospodárenie firmy. Zamerať sa podľa neho treba aj na výpisy z účtov, či reálne prebehli platby a v akom období. Pripomenul, že zmluvy a faktúry sa dajú vystaviť aj spätne.