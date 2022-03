Stavebné práce a oprava mosta: NDS upozorňuje na obmedzenia na týchto miestach

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristickú verejnosť na stavebné práce na D2 na estakáde Sekule. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Zároveň má byť čiastočne obmedzená premávka aj na rýchlostnej ceste R1 v kilometri 137,400 – 138,600, v úseku mosta pri Hronskej Breznici v okrese Zvolen.

K obmedzeniu na estakáde Sekule má dôjsť od 21. marca od 9.00 h a malo by trvať do 23. marca do 9.00 h. "Obmedzenie bude na estakáde Sekule v kilometri 9,500 ľavého jazdného pásu v smere do Česka. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu popri pracovisku," uviedla Žgravčáková.

Obmedzeniepri Hronskej Breznici v okrese Zvolen z dôvodu komplexnej opravy mosta sa týka obdobia od 19. marca od 7.00 h do 17. júla do 18.00 h. „Doprava bude v tom čase presmerovaná pred a za mostom cez prejazdy stredným deliacim pásom do ľavého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne,“ uvádza NDS.