Jeden by išiel, druhý hovorí o pohrebe: Takto reagujú Sulík a Pellegrini na Hegerovu neúčasť v Kyjeve

Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) by na mieste súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) šiel do Kyjeva na stretnutie s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenskym. Naopak, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) považuje Hegerovo rozhodnutie nejsť do Kyjeva za správne. Išlo podľa neho o vysoké riziko.

"Možno by to bolo dobré rozhodnutie, keby to bola pozvánka len na bilaterálne stretnutie," poznamenal Pellegrini. Podotkol však, že šlo o zásadnú chybu v situácii, keď do Kyjeva išiel poľský a český premiér ako partneri z V4, a tiež slovinský premiér. Pellegrini by na mieste premiéra rozhodne šiel. "Netrhal by som tú skupinu a nechcel by som, aby Slovensko vyzeralo, že sa bojí," skonštatoval. Heger ani slovenská diplomacia podľa Pellegriniho nevyslali dobrý signál. Je prekvapený, že minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) nevysvetlil predsedovi vlády, že jeho neúčasť a vyhovorenie sa na vlastnú bezpečnosť bude vo svete "veľké faux pas".

Sulík to vníma opačne. Urobil by rovnaké rozhodnutie ako Heger. "Prečo? Lebo Ukrajina má teraz iné starosti, ako vítať a ofukovať premiérov. Oveľa viac im vieme pomôcť odtiaľto, z našich úradov vlády a parlamentov," vysvetlil na sociálnej sieti. Poďakoval sa Hegerovi, že neriskoval ďalšie problémy, že koná konštruktívne a nestráca ani minútu času. Nemá sa podľa Sulíka za čo ospravedlňovať. Zdôraznil, že Slovensko urobilo všetko, čo je v jeho silách, aby sa vojna na Ukrajine skončila čo najskôr.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v utorok (15. 3.) večer v Kyjeve rokoval s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska - Petrom Fialom, Mateuszom Morawieckym a Janezom Janšom, ktorí pricestovali do metropoly Ukrajiny vlakom. Za Poľsko sa na rokovaní zúčastnil aj vicepremiér Jaroslaw Kaczyňski.

Slovenský premiér neúčasť odôvodnil tým, že mu bezpečnostné zložky cestu vyslovene neodporúčali. Je mu ľúto, že to ľudia vnímajú ako sklamanie. Deklaroval nemenný postoj voči Ukrajine i to, že Slovensko jej bude ďalej pomáhať. Šéf slovenskej diplomacie Hegerovo rozhodnutie vníma ako bezpečnostné, nie politické. Návštevu troch predsedov vlád na Ukrajine považuje za silné a odvážne gesto.