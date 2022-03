Pomoc pri zaraďovaní ukrajinských žiakov do škôl: Rezort pripravil manuál pre riaditeľov a rodičov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravilo metodické usmernenie pre riaditeľov škôl, ako zaraďovať žiakov z inej krajiny do tried. Taktiež aj metodické usmernenie pre rodičov, ako prihlásiť svoje dieťa do školy, v slovenskom aj ukrajinskom jazyku.

Uviedlo to pre TASR v reakcii na Slovenskú komoru učiteľov (SKU). Slovensko podľa nej potrebuje okamžité systémové nástroje pri podpore vzdelávania detí z Ukrajiny. Rezort školstva tvrdí, že pripravil manuál, ako uznávať doklady, príručku pre riaditeľov o porovnaní systémov vzdelávania na Ukrajine a na Slovensku a usmernenie k financovaniu jazykových kurzov pre deti cudzincov. Ďalej aj vzory tlačív na potvrdenie žiakov o spôsobilosti a o zaradení žiaka z Ukrajiny, odporúčania ukrajinským deťom a ich rodičom o možnostiach športovania, odporúčania národným športovým zväzom, organizáciám a športovým klubom. Prichystalo tiež usmernenie k zvýšeným osobným a prevádzkovým nákladom z dôvodu prijatia ukrajinských detí, či usmernenie pre pedagógov zamerané na zvládanie situácií. V každom kraji by mal byť vytvorený intervenčný krízový tím, priblížilo MŠVVaŠ. Dodalo, že Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zriadil krízovú linku v súvislosti s vypuknutím ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Ministerstvo podľa vlastných slov zverejnilo kontakty na osoby v jednotlivých krajoch v súvislosti so zaraďovaním žiakov z Ukrajiny, zriadilo e-mail prvého kontaktu, vydalo aj odporúčania pre žiakov v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Komora učiteľov: Na podporu vzdelávania ukrajinských detí potrebujeme toto a nie 'hurá systém'! Tento týždeň spustil rezort školstva zber dát. Do konca týždňa bude vedieť, koľko detí je prihlásených od materských až po vysoké školy. Podľa predbežných informácií je zatiaľ najvyšší záujem o umiestnenie detí do základných škôl. Školstvo musí mať krízový manažment a zadefinovanú spoluprácu všetkých zapojených subjektov. Prvé dva týždne príchodu detí z Ukrajiny podľa SKU ukázali, že v poskytovanej pomoci potrebuje školstvo kvalitnú koordináciu a musí sa vyhnúť živelnej integrácii. Namiesto toho, aby sa začleňovanie detí riešilo centrálne, na úrovni krajov, je na Slovensku "hurá systém", zhodnotila komora učiteľov.