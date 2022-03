Ukrajina vyšetruje haváriu dronu v Chorvátsku, minister Reznikov: Jednu vec môžem s istotou potvrdiť

Zrútenie dronu v Chorvátsku minulý týždeň vyšetrujú ukrajinské orgány. Už teraz je však možné povedať, že Ukrajina do Chorvátska žiaden dron neposlala.

Uviedol to vo štvrtok ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov, informuje TASR na základe správy agentúry HINA. "S mojím chorvátskym kolegom som v dennom kontakte. Incident vyšetrujeme a môžem s istotou potvrdiť, že Ukrajina smerom na Chorvátsko dron nevypustila. Chorvátsko je naším priateľom a nikdy by sme mu to neurobili," vyhlásil Reznikov prostredníctvom videohovoru na zasadnutí výboru pre zahraničné záležitosti a podvýboru pre bezpečnosť a obranu Európskeho parlamentu a európsko-ukrajinskej parlamentnej delegácie.

Reznikov dodal, že incident s dronom vyvolal otázky o bezpečnostnom systéme NATO. Dron sa na chorvátske územie dostal z Ukrajiny, pričom preletel aj cez vzdušný priestor Rumunska a Maďarska, ktoré sú členskými krajinami Aliancie. Letel rýchlosťou 700 kilometrov za hodinu vo výške 1300 metrov. "Ako to, že ste ho nevideli? Prečo ste ho nezničili? Dokážete si pokryť svoj vzdušný priestor?" pýtal sa Reznikov s tým, že z jeho strany ide o rečnícke otázky.

Bezpilotné lietadlo Tupolev Tu-141 Striž sovietskej výroby sa zrútilo vo štvrtok 10. marca v záhrebskej štvrti Jarun. Pri havárii poškodilo 40 áut, nikto sa nezranil.