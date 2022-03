Austráliu posadol bizarný fitness trend! Ľudia konzumujú chemikáliu, ktorou sa čistia akváriá

Ako píšu noviny Daily Mail, biomedicínsky vedec Dr. Darren Saunders zo Sydney na Twitteri zosmiešnil influencerov, ktorí presadzujú túto módu. Tí tvrdia, že spomaľuje proces starnutia. „Práve som objavil trend fitness influencerov, ktorí si lepia metylénovú modrú na jazyk na posilnenie metabolizmu a nemôžem sa prestať smiať,“ napísal. Chemikália je dezinfekčným, protiplesňovým a antiparazitickým čističom používaným v akváriách.

I have just discovered the trend of fitness influencers sticking methylene blue on their tongue as a “metabolic or cognitive enghancer” and I can't stop laughing pic.twitter.com/R5HUYUXmHp