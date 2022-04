Žena si nechala vytetovať pehy na tvár: Katastrofa, akú nečakala! Dokonca aj oslepla

Influencerka si vytetovala pehy. Po tomto zákroku sa jej zjazvila tvár a dokonca na chvíľu aj oslepla. Teraz hovorí, že si chce dať naniesť atrament na pery.

Tilly Whitfeldová po tetovaní pieh na nose a lícach pomocou ihly na šitie a nanášanie atramentu skončila v nemocnici, informuje britský denník The Sun. Tvár jej teraz navyše „zdobia“ červené jazvy. Aby toho nebolo málo, po tomto kozmetickom fiasku dokonca dočasne oslepla na jedno oko. Podľa portálu hrajú práve sociálne média dôležitú úlohu v tomto novom trende, keďže práve na popud osôb na internete si dávajú ľudia robiť rôzne kozmetické vylepšenia.

Tilly je na tom rovnako. Rozhodla sa teda kúpiť atrament. Kúpila však taký, ktorý obsahoval vysoké množstvo olova, z čoho sa jej vytvorili veľké jazvy. Na Instagrame neskôr prezradila, že na zakrytie jaziev používa veľké množstvo make-upu. Influencerka podľa informácií na TikToku minula viac ako 8 500 libier (10 119 eur) na zbavenie sa jaziev. Vo videu poznamenáva: „Toto je pre každého, kto uvažuje nad tým, že si na tvár nechá vytetovať pehy. Nerobte to.“ Dodáva, že jej tvár to zmenilo na nepoznanie a odporúča to celé nechať na profesionálov.

Ani toto utrpenie ju však neodradilo nad ďalšou úpravou tela. Najnovšie prezradila, že si plánuje dať naniesť atrament na pery, aby dostali trvalý ružový odtieň. Farba má tendenciu vydržať dva až tri roky. Toto sa však už rozhodla nechať na profesionálov a prezradila, že to nebude skúšať doma. Jej fanúšikovia na TikToku však ostali zhrození, keď 22-ročná žena prezradila, na čo sa chystá. „To vážne robíš po tom, čo sa ti stalo s pehami?“ pýta sa rétoricky jeden jej sledovateľ. Ďalší tiež dodal: „Nemáš dosť s pehami?!?“