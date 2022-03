Jar prichádza! Čaká nás krásne počasie a konečne príjemné teploty: Hrozí prvých 20 stupňov

Prichádza stabilné počasie a teploty sa ustália nad hranicou +15 °C. Hrozí už aj prvá dvadsiatka!

Informuje o tom Meteo Slovensko na sociálnej sieti. Aj napriek tomu, že sa na našom území pozastavil studený front, ide len o krátkodobú zmenu. Iniciatívu čoskoro preberie sled tlakových oblastí s vyšším tlakom vzduchu a zoslabnúť by mal aj nepríjemný vietor. Meteo Slovensko píše, že to vyzerá tak, že prichádza jar.

Celé sa to má začať už vo štvrtok, keď sa môžeme tešiť na príjemný jarný deň. Na západnom Slovensku teploty vystúpia najviac na 14 stupňov. V piatok sa nevýrazne ochladí, na juhozápade krajiny bude však stále polojasno až oblačno do 12. stupňov. Na zvyšku územia bude skôr chladnejšie. Píše sa v príspevku na sociálnej sieti. Víkend bude chladnejší, do desiatich stupňov, má byť však slnečno.

Od pondelka nás však čaká stabilné slnečné jarné počasie s teplotami aj nad 15 °C. Od tohto momentu nás čakajú jarné dni. Najvýraznejšia zmena by mohla prísť na prelome budúceho piatka (25. marca) a budúceho víkendu, keď by teploty mohli vystúpiť až na 20 stupňov. Dnes už tak môžeme tvrdiť, že jar sa blíži.