Ukrajinci odhalili v zajatom aute slabinu ruskej armády: Toto musia vojaci jesť?!

Na videoklipe, ktorý nakrútili vojaci na Ukrajine, je vidno, ako sa stravujú ruské jednotky. Ich strava je zložená z troch ingrediencií.

Zdá sa, že ruskí vojaci žijú len z troch vecí. Vyplýva to z videa, ktoré nakrútili ukrajinské jednotky po zmocnení sa ich kuchyne na bojisku. Ako píše britský portál Daily Mirror, na snímke je vidno obrovské obrnené vozidlo KamAZ vybavené profesionálnou kuchyňou. Podľa klipu, ktorý v noci zverejnili na sociálnej sieti Reddit, skrine boli plné cibule, zemiakov a pohárov s kyslými uhorkami. Nič viac, nič menej.

Len pred týždňom pritom vyšlo najavo, že Rusi na bojisku jedli veci po dátume spotreby, a to až sedem rokov, vyplýva to z videa, ktoré zverejnil ruský vojak. Aktuálne informáciu pritom naznačujú, že ich „čerstvé“ jedlo nie je o nič lepšie.

Vo videu je pritom vidno celé vozidlo, ktoré Rusi mali opustiť. Ukrajinsky hovoriaci vojak, ktorý to celé nakrúcal, následne nájde viac vriec zemiakov. Po otvorení niekoľkých zásuviek, nachádza riad a tretiu potravinu – poháre s kyslými uhorkami. Objavil tiež nejaké korenie, ktoré mali pravdepodobne doplniť nevýraznú chuť týchto potravín.

Video ukazuje, čo majú ruskí vojaci jesť počas invázie na Ukrajine.

Nedostatok rozmanitosti bol zdrojom zábavy pre používateľov Redditu. Niektorí však poukázali aj na to, že to, čo našli nemuselo byť nevyhnutne všetko jedlo, ktoré vojaci mali. Jeden komentujúci poznamenal: „Ďalšie potraviny mali s najväčšou pravdepodobnosťou v inom kamióne.“ Objavil sa však aj názor, že vojaci môžu jesť v bojoch špeciálne jedlo a zemiaky by mohli byť iba doplnkom.