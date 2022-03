Toto by malo pomôcť kompenzovať zdražovanie: Poslanci prichádzajú s novelou zákona

Zvýšené finančné náklady spôsobené rastom cien by mohlo dôchodcom čiastočne kompenzovať vyplatenie polovičnej sumy 13. dôchodku už v júli tohto roka. Navrhli to poslanci Jozef Lukáč a Miloš Svrček (obaja Sme rodina) v novele zákona o 13. dôchodku, ktorú v stredu posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Poslanci v dôvodovej správe poukázali na to, že súčasne účinný valorizačný mechanizmus pre dôchodkové dávky zohľadňuje rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok predchádzajúceho roka. V roku 2022 boli pritom prostredníctvom tohto mechanizmu zvýšené dôchodkové dávky o 1,3 %. Podotkli však, že vývoj spotrebiteľských cien zaznamenal výrazný medziročný nárast najmä v druhom polroku 2021 (v priemere 4,6 %), v januári 2022 inflácia za domácnosti dôchodcov dosiahla medziročnú hodnotu 9,1 %. "Zvýšenie dôchodkových dávok v januári 2022 teda výrazne zaostáva za inflačným vývojom v druhom polroku 2021 a v januári 2022, čím klesá schopnosť dôchodcov zaplatiť svoje výdavky za tovary a služby," upozornili predkladatelia. S cieľom zmiernenia dosahu zdražovania a vzhľadom na to, že výrazný rast spotrebiteľských cien sa do valorizačného mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok premietne až v roku 2023, navrhujú poslanci ako kompenzáciu tohto oneskorenia vyplatiť v júli 2022 dôchodcom sumu 13. dôchodku v zásade v jeho polovičnej výške. Ceny ropy na svetových trhoch klesajú: 3 dôvody prečo je to tak! Kedy môže zlacnieť i benzín? V roku 2022 sa teda navrhuje špeciálna právna úprava 13. dôchodku a to tak, aby v tomto roku vznikol poberateľom dôchodku nárok na 13. dôchodok nielen v novembri, ale aj v júli. Súčasne sa navrhuje v roku 2022 určiť sumu 13. dôchodku tak, aby 13. dôchodok, na ktorý vznikol nárok v júli 2022, predstavoval polovicu sumy 13. dôchodku určeného podľa vzorca v zákone. Do úhrnu dôchodkových príjmov na účely určenia sumy 13. dôchodku, na ktorý vznikne nárok v júli tohto roka, vstupujú sumy dôchodkových príjmov, ktorých výška je aktuálna pre posúdenie nároku na 13. dôchodok v júli 2022. Suma 13. dôchodku, na ktorú vznikne nárok v novembri tohto roka, by mala byť vypočítaná ako rozdiel sumy 13. dôchodku určenej podľa súčasnej právnej úpravy, na ktorú by mal poberateľ dôchodku nárok, a sumy vyplateného 13. dôchodku v júli 2022. Z dôvodu, že časť 13. dôchodku bude vyplatená v júli 2022, budú podľa materiálu výdavky vyššie o približne 2,5 milióna eur v porovnaní so súčasným právnym stavom, pretože časť poberateľov 13. dôchodku, na ktorý vznikne nárok v júli tohto roka, by nárok v novembri 2022 vôbec nemala. Účinnosť navrhujú poslanci na 1. júna tohto roka. Ktoré potraviny by nemali výrazne zdražieť: Garancia cien sa vzťahuje na 13 položiek