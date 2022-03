Do Zeme narazil asteroid dlhý približne tri metre: Pozoruhodné zistenie vedcov!

Uplynulý víkend narazil do Zeme malý asteroid. Teleso dlhé približne tri metre, ktoré dopadlo do mora neďaleko Islandu a nespôsobilo žiadne škody, je pozoruhodné tým, že odborníci miesto dopadu predpovedali niekoľko hodín predtým, než k nemu došlo. Informoval o tom v stredu spravodajský server ČT24.

Zhruba dve hodiny pred dopadom asteroidu v noci na sobotu ho objavil maďarský astronóm z observatóriu Piszkéstető. Nahlásil ho medzinárodnému Centru pre malé planétky v britskom Cambridgei, ktoré sa špecializuje na malé kozmické telesá. Odtiaľ informácia putovala cez globálnu sieť observatórií.

Ako jedno z prvých na svete a jediné zo siete Európskej vesmírnej agentúry (ESA) pre blízkozemné asteroidy túto planétku zaznamenalo juhočeské observatórium Kleť, konkrétne astronóm Miloš Tichý. Presne zmeraná poloha telesa následne putovala ďalej a výpočty potvrdili, že dovtedy neznámy asteroid mieri priamo k Zemi.

Systém amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) "Scout" pre vyhodnocovanie nebezpečenstva dopadu potom na základe týchto prvých meraní vypočítal trajektóriu letu planétky, ktorá dostala meno 2022 EB5.

Hneď ako systém Scout určil, že 2022 EB5 zasiahne zemskú atmosféru, upozornil Centrum pre štúdium blízkozemných objektov (CNEOS) a Koordinačný úrad NASA pre planetárnu obranu a označil objekt na webovej stránke Scoutu, aby informoval komunitu pozorovateľov.

Scout určil, že 2022 EB5 vstúpi do atmosféry juhozápadne od nórskeho ostrova Jan Mayen, ktorý sa nachádza takmer 470 kilometrov od východného pobrežia Grónska a severovýchodne od Islandu. Predpoveď miesta aj času nárazu sa naplnila, potvrdili infrazvukové detektory.

"Malých asteroidov, ako je 2022 EB5, je veľa a do atmosféry narážajú pomerne často – zhruba každých desať mesiacov. No len veľmi málo z týchto planétok bolo vo vesmíre detegovaných a pred dopadom intenzívne pozorovaných. Hlavne preto, že sú až do posledných hodín veľmi slabo vidieť a ďalekohľad musí pozorovať práve to správne miesto na oblohe v správny čas, aby bola planétka detegovaná," uviedol riaditeľ Centra pre štúdium blízkozemných objektov Paul Chodas.

Väčší asteroid s nebezpečným potenciálom vplyvu by bol objavený oveľa ďalej od Zeme, upozorňuje NASA.

2022 EB5 je iba piatym malým asteroidom, ktorý bol objavený ešte pred vstupom do zemskej atmosféry. Prvým asteroidom bol 2008 TC3, ktorý vstúpil do atmosféry nad Sudánom v októbri 2008.