Košice rozširujú kapacity: Aha, koľko utečencov prišlo cez víkend do mesta

Uplynulý víkend pricestovalo do Košíc takmer 5000 utečencov. Noc z nedele (13. 3.) na pondelok bola v centre pomoci na kúpalisku Červená hviezda oproti predchádzajúcim dňom o niečo pokojnejšia. Pre TASR to uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček s tým, že kapacity pre utečencov z Ukrajiny postupne rozširujú. Zvažujú aj priestory Kunsthalle.

Cez víkend pribudlo pred budovou úradu práce na Staničnom námestí 16 kontajnerov na dočasné ubytovanie, ich aktuálny počet je podľa magistrátu 22. „Kapacita týchto kontajnerov je pre 200 osôb, utečencom slúžia prevažne na krátkodobý oddych a načerpanie síl pred ďalšou cestou. Počet kontajnerov plánujeme aj naďalej zvyšovať,“ povedal primátor. Centrum prvého kontaktu pre utečencov v areáli Červenej hviezdy tak vrátane kontajnerov rozšírilo svoju kapacitu z pôvodných 300 miest na dvojnásobok.

Od pondelka má mesto prostredníctvom nonstop linky technickej podpory dostávať aj informácie z hraničných priechodov o tom, kedy odtiaľ vyráža autobus, aby sa personál v centre pomoci vedel na jeho príchod pripraviť.

V rámci prípravy na ďalšiu utečeneckú vlnu mesto zvažuje v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej ulici vytvorenie zázemia pre najohrozenejšie skupiny utečencov z Ukrajiny, ktorými sú predovšetkým matky s deťmi. Nájsť by tam mohli i krátkodobé ubytovanie.

Magistrát pripomína, že Košice sú aj naďalej pre väčšinu utečencov prestupnou stanicou a miestom oddychu pred ďalšou cestou - zväčša na západ alebo do Poľska. Pred samotnou železničnou stanicou po novom pribudol stan slúžiaci na triáž utečencov, ktorý tam osadil Okresný úrad mesta Košice.

Mestu sa v súvislosti so situáciou podarilo do vyučovacieho procesu začleniť približne 100 ukrajinských detí. Košické školy k pondelku prijali 97 detí do 17 základných škôl a desať detí do ôsmich materských škôl.