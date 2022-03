Hlas-SD navrhuje viaceré zmeny zákonov: Týkajú sa dôchodcov, DPH či benzínu

Strana Hlas-SD navrhuje na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR zmeny zákonov, ktorými by sa mimoriadne valorizovali dôchodky, znížila sa daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny, alebo poklesla spotrebná daň z benzínu a nafty.

Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda mimoparlamentnej strany a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.

Pre dôchodcov navrhol Hlas-SD mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 3,3 %, ktorá by im mala pomôcť vyrovnať sa s výrazným rastom cien. V tomto roku zvýšil automat dôchodky iba o niečo viac ako jedno percento, v budúcom roku by mali dôchodky vzrásť výrazne viac. Presné číslo závisí od inflácie v tomto roku, no očakáva sa valorizácia okolo 8 %.

Reakciou na zdražovanie potravín je návrh na zníženie DPH na potraviny z desiatich na päť percent a nulovú sadzbu dane v prípade predaja z dvora. Pellegrini pripustil, že by mohli obchodníci situáciu zneužívať, no pokles ceny potravín sa podľa neho aspoň počas najbližších mesiacov dá zabezpečiť dôslednou kontrolou ich marží. Podobne by Hlas-SD chcel znížiť na obmedzený čas spotrebnú daň na benzín a naftu, a to o 20 eurocentov na liter.

Pre rodičov, ktorým sa nepodarilo nájsť voľné miesto v škôlke, navrhujú poslanci predĺženie vyplácania rodičovského príspevku až do piatich rokov dieťaťa a tiež by chceli počas nasledujúcich troch rokov zvýšiť príspevky na sociálne služby tak, aby sa zvýšenie mohlo použiť iba na zvyšovanie platov v tejto oblasti.

Zo štátneho rozpočtu by si tieto opatrenia podľa Pellegriniho vyžiadali približne 700 miliónov eur ročne, ktoré expremiér navrhuje vziať z rezervy rozpočtu, prípadne by si podľa neho mohla krajina financie požičať a zvýšiť tak rozpočtový deficit.