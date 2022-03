Bratislavu čakajú desiatky nových hybridných trolejbusov: Kedy budú dodané?

Aktualizované

Vozový park Dopravného podniku Bratislava sa rozšíri o 50 nových hybridných trolejbusov. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v pondelok podpísal so zástupcami bratislavského mestského dopravcu zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na ich nákup. Nové vozidlá by mali byť dodané do konca budúceho roka.