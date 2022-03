Záujem o darovanie krvi v súvislosti s vojnou na Ukrajine vzrástol: Dôležité upozornenie

Národná transfúzna služba (NTS) SR zaznamenala v súvislosti s vojnou na Ukrajine výrazný nárast počtu záujemcov o darovanie krvi. Informovala o tom na svojom webe s tým, že pokiaľ by sa odobrala krv všetkým záujemcom, nemuseli by sa zásoby krvných prípravkov minúť, prípadne by mohli byť počty darcov krvi o pár týždňov obmedzené.

"Životnosť odobratých červených krviniek je obmedzená. Po darovaní krvi je ďalší odber možný najskôr po desiatich týždňoch u mužov a po 12-tich týždňoch u žien. Ak by sme teraz odobrali krv od všetkých aktuálnych záujemcov o jej darovanie, mohlo by sa stať, že by sa akumulované zásoby krvných prípravkov nestihli minúť. Podstatnejšie však je, že ak by sa napríklad o 5-6 týždňov dostavila potreba zvýšenia počtu odberov, počty darcov krvi schopných ihneď darovať krv by boli výrazne limitované," spresnila. NTS SR počty odberov koordinuje podľa aktuálnych potrieb odberateľov, zdravotníckych zariadení v SR a podľa stavu zásob krvných prípravkov v jej skladoch. Bývalý šéf Putinovej ochranky o tom, ako postupujú Rusi: Víťazstvo bude naše! "Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby výrazného navýšenia počtu odberov krvi bude Národná transfúzna služba SR vyzývať darcov krvi priamo, prostredníctvom svojej webovej stránky a prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov," uzavrela.