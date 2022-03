Piesok zo Sahary dorazí prvýkrát v tomto roku na Slovensko: Pozrite si, kedy a kde sa objaví

Nad časťou Slovenska sa v priebehu druhej polovice utorka (15. 3.) a stredy (16. 3.) opäť rozptýli saharský prach. Hoci nejde o ojedinelý jav, v roku 2022 to bude vôbec prvý výskyt púštneho prachu z Afriky na Slovensku. TASR to potvrdil Peter Hrabčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

"Množstvo saharského prachu nebude v tomto prípade zvlášť výrazné, prenikne najmä do oblasti západného a južného Slovenska," informoval Hrabčák.

Aj v tomto prípade bude prúdenie púštneho prachu dôsledkom vpádu chladného vzduchu z Atlantiku nad západnú Saharu, tlakovej níže, piesočnej búrky a následného juhozápadného prúdenia, ktoré roznesie saharský prach nad západnú a južnú časť Európy a následne ďalej.

Výskyt saharského prachu je dobre pozorovateľný na hladkých povrchoch, ako sú napríklad karosérie áut, a to najmä po zrážkach, keď spadnú aj zrnká prachu obsiahnuté v dažďových kvapkách. "Aj mimo zrážok však saharský prach v ovzduší možno identifikovať, a to na farbe oblohy, ktorá z belasej farby prechádza do bledších odtieňov, rovnako tak na výraznejšie červenom západe slnka," objasnil meteorológ.

Na Slovensku má v utorok prevládať skôr oblačné počasie, zrážky sa očakávajú v priebehu stredy.