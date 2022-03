Naď prezradil, koľko vojakov NATO bude u nás pôsobiť: Očakáva útoky aj na letisko Užhorod!

V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO by na území SR malo na začiatku pôsobiť približne 1200 vojakov. Národná rada SR však bude rozhodovať o mandáte pre 2100 vojakov vzhľadom na rokovania o ďalšom posilnení obrany SR.

Vojaci by mali byť najmä vo výcvikových priestoroch Lešť, Kamenica nad Cirochou či na Záhorí. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval na pondelkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Výbor návrh na prítomnosť spojencov odsúhlasil a odporučil ju odobriť aj v parlamente.

Minister obrany zdôraznil, že agresia Ruskej federácie na Ukrajine má priamy bezpečnostný dosah aj na územie SR. "Zatiaľ vo forme migrácie, vo výraznej miere, a tiež vo forme zvýšeného hybridného pôsobenia Ruskej federácie na našom území. Vzhľadom na to, že očakávame v dohľadnej dobe aj priame vojenské útoky Ruskej federácie na letisko Užhorod, ktoré je na hranici so SR, to má, samozrejme, aj vojenské implikácie," uviedol Naď. Pripomenul, že o predsunutú prítomnosť NATO požiadali aj ostatné štáty na východnej hranici Aliancie. Dodal, že SR podľa aktuálnych informácií nie je priamo ohrozená zo strany Ruska.

Česká republika má byť rámcovou krajinou medzinárodnej bojovej skupiny na Slovensku. Nemecko a Holandsko majú poskytnúť systém Patriot na obranu vzdušného priestoru. Jeho prevádzka je podľa Naďa otázkou niekoľkých týždňov. Američania by mohli nasadiť systém radarovej techniky Sentinel. Podľa ministra sa rokuje aj o možnom posilnení ďalších spôsobilostí, napríklad dronových systémoch, preto navrhnutý mandát ráta až s 2100 vojakmi. V prípade schválenia mandátu v Národnej rade SR by mohli prví vojaci prichádzať už najbližšie dni.

Posilnená predsunutá prítomnosť NATO na Slovensku je reakciou na nevyprovokovanú masívnu vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu. Medzinárodnú bojovú skupinu v SR majú tvoriť vojaci z Českej republiky, Holandska, Poľska, Slovinska, Nemecka a USA. Návrh ešte musí odobriť Národná rada SR. Mandát im už schválila vláda, tento týždeň má o ňom rokovať parlament.