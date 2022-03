Rezort školstva športovým klubom: Pomôžte uvoľniť napätie u ukrajinských detí! Toto odporúča

Športovým zväzom, organizáciám a klubom odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, aby umožnili deťom z ukrajinských rodín trénovať v športových kluboch. Účelom je uvoľnenie sociálneho a duševného napätia u týchto detí. Vyplýva to z odporúčania rezortu školstva zverejneného na jeho webe.

"Aktívne vyhľadávajte deti utečencov, ktoré prejavia záujem trénovať, bude im tak umožnené rozptýlenie od aktuálnych problémov," vyzval športové kluby a zväzy rezort školstva. Zároveň apeluje na to, aby do klubov prijali ukrajinských trénerov a iných športových odborníkov s utečeneckým statusom.

"V prípade, ak to predpisy športových zväzov umožňujú, prijmite úpravu súťažných predpisov tak, aby sa ukrajinskí športovci mohli zúčastňovať na športových súťažiach," vyzvalo ministerstvo školstva športové kluby. Zároveň ich žiada, aby informovali o zaradení ukrajinských športovcov so statusom utečenca do klubu a do tréningového procesu (pohlavie, vek, šport) na ukrajina.sport@minedu.sk.

Rezort školstva chápe, v akej situácii sa momentálne ukrajinské deti a ich rodičia nachádzajú, a poukazuje na to, že ich fyzické, ale najmä psychické zdravie je dôležité. "Šport je jedným z najlepších nástrojov, ktorý vám pomôže zvládnuť toto ťažké obdobie. Vďaka športu prídete na iné myšlienky," adresovalo výzvu ministerstvo školstva ukrajinským deťom a ich rodičom. Zároveň rezort poukázal na to, že ľudia zo športových organizácií pomôžu so zaradením detí do tréningového procesu. Na svojom webe ministerstvo zverejnilo aj kontakty na športové zväzy, ktoré pomôžu záujemcom nájsť vhodný klub v ich okolí, ktorý môžu následne kontaktovať.