Exprezident USA Barack Obama má covid: Na Twitteri priznal, ako sa cíti

Na twitteri dodal, že sa cíti dobre, len ho škriabe v krku.

"Práve som bol pozitívne testovaný na covid. Pár dní ma škriabe v krku, ale inak sa cítim dobre," uviedol Obama. Zdôraznil, že on aj jeho žena Michelle sú očkovaní aj posilňovacou dávkou vakcíny proti covidu-19. "Jej test je negatívny," dodal.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.