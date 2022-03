Chladnokrvná poprava pred očami 14-ročnej dcéry! Podnikateľ († 54) bol na mieste mŕtvy

Britského podnikateľa v Mexiku zastrelili priamo pred očami jeho vydesenej dospievajúcej dcéry.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Chris Cleave († 54) šiel autom cez obľúbené turistické mestečko Cancún v Mexiku, keď ho prepadli dvaja muži, ktorí spustili paľbu, píše britský bulvár The Sun. Muža guľka trafila do hlavy, na mieste bol mŕtvy. Jeho 14-ročnú dcéru previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami. Polícia potvrdila, že Chris s dcérou cestovali po hlavnej federálnej diaľnici v Plawy Del Carmen. Muži z miesta činu na motorkách ušli, no polícia ich dolapila.

Podnikateľ pochádzal z Trura v Cornwalle, no v Mexiku žil už viac ako desať rokov. Podľa britských novín nemal nič dočinenia s drogovým biznisom. Polícia však začala vyšetrovanie, aby zistila prečo došlo k tak brutálnej poprave. Polícia potvrdila, že nešlo o náhodnú streľbu, ale o cielený útok. „Vybrali ho a zavraždili ho.“ Tiež sa domnievajú, že vrahovia ho sledovali už odkedy opustil svoj dom. Zastreliť ho mali v sobotu predpoludním. Len tri dni pred vraždou jeho dcéra oslávila 14. narodeniny. Ľútosť prejavila nie len rodina, ale aj jeho priatelia.

Cancún bol vždy turistickým lákadlom pre Američanov, no jeho popularita začala rásť aj medzi britskými turistami a instagramovými influencermi. Násilie sem však preniklo a súperiace gangy si nič nedarujú. Už v minulosti sa tu odohrali krvavé incidenty. Napríklad v novembri minulého roka členovia gangu na seba spustili paľbu na turistickej pláži. Dvaja gangstri zomreli. Dva týždne pred tým zastrelili Nemca a Američana, ktorí sa dostali do centra prestrelky.