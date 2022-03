S exmanželom si kúpili dvojdom, aby mohli vychovávať dcéru: Neuveríte, ako im to funguje

Určite je ťažké si predstaviť žiť vedľa svojho bývalého partnera.

Niektorí sa po rozchode rozhodnú ostať priateľmi, pre mnohých je to o tom, že sa už nechcú nikdy vidieť. Jedna žena na sociálnej sieti Reddit však opísala jedinečnú situáciu, ktorú si mnohí z nás nedokážu predstaviť. Ako píše britský bulvár The Sun, žena, ktorej identita ostala zahalená rúškom tajomstva, zdieľala svoj príbeh, keď sa s exmanželom po rozvode rozhodli ostať si blízki, ale neuveríte ako veľmi. Bývalí manželia sú nie len priateľmi, ale dokonca žijú vedľa seba.

Presťahovali sa totižto do dvojdomu. Používateľka sociálnej siete prezradila, že to urobili s exmanželom preto, aby mohli spoločne vychovávať dcéru. Po rozvode pred šiestimi rokmi sa dvojica rozhodla predať svoj rodinný dom a kúpiť dva domy, ktoré sú spojené a namontovať si vlastné dvere. Po rozvode sa rozhodli zostať priateľmi, pričom žena vysvetlila, že chce zabezpečiť, aby mohli svoju 11-ročnú dcéru vychovávať najlepším možným spôsobom.

Nielenže žijú pod jednou strechou, ale dokonca dali odstrániť plot, ktorý pozemky oddeľoval, čo vytvorilo veľkú záhradu, kde sa môže ich ratolesť hrať. Matka vysvetlila: „Ani jeden z nás nechcel stratiť plnú starostlivosť o ňu alebo premeškať dôležité momenty v jej živote. Je to najdôležitejšia osoba v našich životoch a diskutovali sme o tom, ako by to fungovalo. No uvedomili sme si, že by to malo za následok len samé negatíva. A tak sme sa rozhodli urobiť to, čo by mnohí považovali za nekonvenčné.“ Dodala, že ich dcéra má v každom dome svoju izbu a každý deň si vyberá, kde chce spať a večerať.

Opísala aj to, ako to funguje s tým, kto môže do domu vstúpiť: „Spoločné dvere sú výhradne na použitie našej dcéry a nikto z nás ich nemôže použiť, ak to nie sú núdzové prípady, napríklad požiar, zdravotná pohotovosť alebo niečo, čo sa deje s našou dcérou.“ Priznala, že na začiatku to bolo zložité: „Nebudem klamať, že to na začiatku bolo nepríjemné, ale pre jej dobro sme to dali do poriadku a dokonca sme získali späť veľa priateľského puta, ktoré sme stratili, hoci teraz to bolo samozrejme striktne platonické."

Zatiaľ čo otec a jeho nová manželka sú spokojní s tým, ako to funguje. Matkin nový partner nie je práve nadšený: „Rozumel tomu všetkému, keď sme sa dávali dokopy. A hoci povedal, že je to trocha čudné, nikdy nepovedal nič zlé a všetko vyzerá byť v poriadku.“ Avšak jedným dychom dodáva, že nechce, aby to tak ostalo navždy: „Ale dal mi jasne najavo, že chce, aby som sa presťahovala, pretože nechce bývať vedľa môjho bývalého manžela.“ Žena mu povedala, že mu rozumie, no striktne to odmietla, pretože „jej dcéra musí byť na prvom mieste a že to, ako si to nastavili jej zabezpečilo stabilnú výchovu.“ Mama dodala, že jej dcéra bude vždy na prvom mieste, takže v dome plánuje žiť ešte niekoľko rokov.